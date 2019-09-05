Не устоял даже перед Конором. Все пять поражений Пуарье крупным планом

До 28-го поединка в карьере действующего и непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова остались считанные дни. В отличие от Орла, претендент на титул чемпиона Дастин Пуарье прекрасно знаком с горечью поражений. В преддверии титульного боя в Абу-Даби Лайф решил внимательно изучить историю фиаско американского Бриллианта в ММА. Таких фиаско у Пуарье было пять...

Фиаско номер один. 18 августа 2010 года. Лас-Вегас (США). WЕС 50. Соперник — Дэнни Кастильо

Профессиональная карьера Дастина в смешанных единоборствах началась тёплым весенним вечером 16 мая 2009 года в родной Луизиане. До того как на пути Пуарье повстречается первый обидчик, Бриллиант с момента дебюта проведёт семь поединков, каждый из которых многообещающий проспект завершит досрочно (4 КО, 3 submission). В августе 2010-го Дастин получил приглашение попробовать свои силы в одной из топовых в тот период мировых организаций — World Extreme Cagefighting (WEC), впоследствии поглощённой и выброшенной на свалку UFC.

Соперником 21-летнего Бриллианта стал калифорниец Дэнни Кастильо, почти на десять лет старше Дастина и к тому времени имевший в своём резюме победу над Рикардо Ламасом и опыт противостояний с Дональдом Серроне и Энтони Петтисом. Дэнни, как и подобает фавориту, отработал поединок первым номером, на протяжении всех 15 минут боя угрожая андердогу тейкдаунами и "грязным боксом" у сетки. Для юного Дастина три раунда с физически мощным и более опытным Кастильо стали своего рода "боевым крещением".

Бриллиант выдержал, вытерпел и даже пережил чудовищной силы слэм во втором раунде. Он не только выжил, но и раз за разом угрожал Кастильо элементами грэпплинга со спины, но всё же впервые безнадёжно проиграл.

Фиаско номер два. 15 мая 2012 года. Вирджиния (США). UFC on FUEL TV 3. Соперник — Корейский Зомби

Спустя чуть менее двух лет после этих событий Пуарье стал одним из узнаваемых бойцов UFC, возглавив в мае 2012 года целый ивент! За этот период Дастин набрал победный марш из пяти поединков, включая бой с самим Максом Холлоуэем, "засамбитинным" ещё в первом раунде.

И Пуарье, и Чон Чхан Сон к тому времени достигли уровня топов "восьмиугольника", а победа в очном противостоянии гарантировала победителю путёвку на встречу с непобедимым и казавшимся в 2006–2015 гг. сверхчеловеком Жозе Алду. То есть на кону у этой схватки стоял статус претендента номер один... Как и предвкушали фанаты ММА, поединок полулегковесов начался с искромётных атак в стойке и каскада борцовских и джитсерских приёмов в партере.

К началу четвёртого раунда фактически равный поединок немного замедлился — бойцы заметно подустали, явно пытаясь сохранить силы на финал. Гораздо сильнее осторожничал Пуарье, позволяя Чон Чхан Сону безнаказанно наносить удары в стойке. В одном из эпизодов Бриллиант проспал молниеносную связку правый аперкот — левый хук плюс летающее колено. Пытаясь спастись и восстановиться от пропущенных ударов, Дастин полез в борьбу, но тейкдаун оказался неудачным — Корейский Зомби накрыл американца, завершив дело удушающим приёмом.

Фиаско номер три. 16 февраля 2013 года. Лондон (Англия). UFC on FUEL TV 7. Соперник — Каб Свонсон

Размявшись после болезненной встречи с Корейским Зомби на проходном Джонатане Брукинсе, Пуарье в феврале 2013 года получил в соперники отважного и упрямого Каба Свонсона. Технически Бриллиант выглядел гораздо богаче бесстрашного Каба, но в этом противостоянии исход предрешила сила духа калифорнийца. Свонсон больше бил, чаще шёл вперёд и всеми силами пытался выцарапать победу.

В итоге цели своей Каб добился, а Пуарье после этого поражения отправился домой — делать работу над ошибками...

Фиаско номер четыре. 27 сентября 2014 года. Лас-Вегас (США). UFC 178. Соперник — Конор Макгрегор

Ещё три успешных поединка, в том числе и скальп хорошо известного в России Диего Брандао, как Пуарье вновь спотыкается... Но на этот раз на самом Коноре Макгрегоре...

Кем был Ноториус в сентябре 2014 года? На тот момент ирландец был просто перспективным проспектом, развлекающим публику своими искромётными и казавшимися наивными твитами в адрес элиты организации и особенно Жозе Алду. Для Конора бой с Бриллиантом стал четвёртым по счёту в UFC, в трёх предыдущих он разделался с Маркусом Бримэйджем, Максом Холлоуэем и Диего Брандао. Дастин неожиданно повторил участь своих коллег в поединке с Мистером Маком, отлетев в нокаут уже в первом раунде каким-то действительно мистическим образом. Пуарье и сам не понял, как это произошло...

Фиаско номер пять. 17 сентября 2016 года. Техас (США). UFC Fight Night 94. Соперник — Майкл Джонсон

Спустя два года после встречи с Макгрегором Пуарье было доверено право возглавить шоу. На этот раз соперником Бриллианта стал потерявший стабильность, некогда многообещающий проспект Майкл Джонсон.

Темнокожий американец на бой с Дастином выходил после двух подряд поражений и, согласно котировкам букмекеров, относился к категории "андердог". Но все стартовые прогнозы были посрамлены Майклом уже на второй минуте стартового раунда. Джонсон попросту наглухо "вырубил" своего визави правым полухуком — полуапперкотом, добавив падающему на канвас сопернику левый боковой вдогонку. Это поражение стало последним на сегодняшний день в профайле Дастина. После фиаско с Джонсоном Пуарье одержал пять побед кряду, заставив капитулировать таких звезд UFC, как Джим Миллер, Энтони Петтис, Джастин Гейджи, Эдди Альварес и Макс Холлоуэй. Довольно впечатляющий список, не так ли?

Фанаты Хабиба Нурмагомедова, с которым Бриллиант встретится 7 сентября в бою за объединение поясов в Абу-Даби, частенько в своих доводах в пользу предстоящей необратимой победы Орла используют "элементы математики". Хабиб, играючи практически в одни ворота, вынес и Конора Макгрегора, и Майкла Джонсона — бойцов, каждый из которых, как мы знаем, нокаутировал Дастина в первом раунде. Но сработает ли этот фактор "сложения" в конкретно взятом случае в Эмиратах — не знает никто. Однако для Хабиба эти печальные истории из биографии американца — как минимум ответ на "пение дифирамбов" в адрес его ударной мощи. Этим чемпиона точно не напугать...

Американский бриллиант. С кем будет биться на этот раз Хабиб Нурмагомедов?