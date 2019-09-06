Стадион с невероятной историей. Где сыграет сборная России против Шотландии

Уже сегодня наша сборная проведёт матч в отборе на чемпионат Европы — 2020 в Глазго против команды Шотландии. Встреча состоится в "Хэмпден парке", у которого большая история. Рассказываем о ней!

"Хэмпден парк" Вместимость: 52 103

Построен в 1903 году

Архитектор: Арчибальд Литч

Домашняя арена для ФК "Куинз Парк" и сборной Шотландии Фото © hampdenpark.co.uk

История стадиона

"Хэмпден парк" — это одна их старейших арен мира, которая была построена в 1903 году. "Хэмпден парк" является домашним стадионом для футбольного клуба "Куинз Парк", а также национальной команды Шотландии.

"Хэмпден" славится своей богатой историей. До 1950 года он считался самым большим стадионом в мире (пока не построили "Маракану" в Рио). Своё название получил в честь английского солдата гражданской войны XVII века Джона Хэмпдена.

Местная сборная выступает на этой арене с 1906 года. Кстати, российская команда уже играла на "Хэмпдене". В 1994 году там состоялся матч отборочного турнира на Евро-1996 (1:1). Тогда, кстати, в воротах стоял Станислав Черчесов, сегодня он уже главный тренер.

В 1999 году после реконструкции стадион получил от УЕФА четвёртую категорию. Здесь появился красивый парк, гостиница, медицинский центр и музей шотландского футбола.

Сегодня это ещё и место, где проходит много мероприятий, а также концерты мировых звёзд. Например, недавно там выступили певица Пинк, Эд Ширан, Bon Jovi и Бейонсе.

Находится стадион всего в пяти минутах ходьбы от станций метро Mount Florida и King's Park. Добраться из центра города до него можно и пешком за 40 минут. Посмотреть стадион в 3D можно на сайте арены.

Рекорды

В 1960 году на стадионе прошёл финальный матч Кубка чемпионов — 1959/60 (ныне — Лига чемпионов), ставший самым посещаемым за всю историю проведения финалов турнира. Его посетило более 127 тысяч человек. Всё дело в том, что раньше была отдельная площадка для просмотра матча стоя... И именно в этом финале было забито рекордных 10 голов, четыре из которых на счету самого Ференца Пушкаша ("Реал Мадрид").

В 1970 году на "Хэмпдене" прошёл и полуфинал Кубка Европы (ныне Лига Европы) между "Селтиком" и "Лидс Юнайтед", который посетило ещё больше людей — 136 505.

Правда, для самой арены такое число зрителей на матче не рекорд. В 1937 году на игру Шотландия — Англия пришло 149 415 тысяч зрителей, а на Кубок Шотландии между "Селтиком" и "Абердином" (2:1) — 146 433 человека. Просто представьте себе такое!

А уже сегодня здесь сыграет сборная России. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.