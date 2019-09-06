За кого ещё болеть в Абу-Даби, кроме Хабиба?

Считаные часы остаются до самого главного бойцовского события этой осени — турнира UFC 242 в Объединённых Арабских Эмиратах с участием сразу семи российских бойцов, включая проживающую в Москве и выступающую за бойцовский клуб "Ахмат" грузинку Лиану Джоджуа.

Ивент в Абу-Даби по-настоящему интересен фанатам ММА в первую очередь из-за титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье. 30-летний Хабиб (27-0-0) вновь суровый фаворит, выступающий на этот раз практически перед "родной" публикой.

Станет ли этот фактор ещё одним преимуществом Орла в бою с Пуарье (25-5-0), сейчас сказать сложно... Но в успех американского Бриллианта мало кто верит. Что готовит Дастин для Нурмагомедова в клетке — это главный вопрос. Всем понятен геймплан Хабиба. Это немного "поиграться" с оппонентом в стойке, а затем включить режим "вольника", мучая противника бесконечными тейкдаунами и разящими ударами локтями в партере. По мнению экспертов, Пуарье вряд ли "доживёт" до судейского решения, сдавшись в 3–4-й пятиминутке. Но согласен ли с этим боец из Луизианы?

Можно быть уверенными, что Дастин изо всех сил готовит сенсацию! Готовит сюрприз. Следите за коленями американца, в этом бою они будут наиболее опасны...

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Близкий друг и спарринг-партнёр Нурмагомедова Ислам Махачев (17-1-0) выступит в ОАЭ против 32-летнего бразильца Дави Рамоса (10-2-0) по прозвищу Тасманский Дьявол. Южноамериканец идёт на победной серии из четырёх поединков в UFC, являясь настоящим мастером бразильского джиу-джитсу. 7 из 10 побед в карьере Рамос одержал посредством болевых и удушающих приемов.

Махачев набрал ход из пяти побед в "восьмиугольнике", одолев в своём последнем выступлении соотечественника Армана Царукяна, неожиданно потратив на схватку с дебютантом все 15 минут боя...

Супертяж Шамиль Абдурахимов (20-4-0) потихоньку приближается к топам организации, одолев в предыдущих выступлениях таких ребят, как Андрей Орловский и Марчин Тыбура. На этот раз 38-летний дагестанец сойдётся в клетке с опасным нокаутёром Кёртисом Блейдсом (11-2-0).

До встречи с Франсисом Нганну в ноябре прошлого года американец шёл на винстрике из пяти поединков, включая "скальпы" Алексея Олейника, Марка Ханта и Алистера Оверима. Многообещающего Кёртиса "остудил" Нганну, отправив в нокаут на 45-й секунде первого раунда... Оправившись после болезненного во всех смыслах поражения, Блейдс по очкам одолел Джастина Уиллиса. Безусловно, победитель этого противостояния в скором времени может быть рассмотрен как кандидат на претендентский поединок.

Выступающий где угодно, но только не в США по причине отсутствия американской визы Майрбек Тайсумов (27-5-0) выйдет 7 сентября за седьмой подряд победой в UFC. Всячески мешать "славной охоте" чеченца будет топовый бразильский проспект Диего Феррейра (15-2-0), идущий на победной серии из четырёх поединков. В России Диего хорошо известен благодаря победе в феврале нынешнего года над Рустамом Хабиловым.

Выступит на этом ивенте и ещё один спарринг-партнёр и друг Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов (18-4-0), для которого бой против Лерона Мерфи станет возвращением в клетку после более чем трёхлетнего перерыва. В какой форме предстанет Тухугов — можно только догадываться, но уровень оппозиции в этот вечер явно говорит о том, что это наверняка самый лучший вариант из всех возможных. Лерон Мерфи (5-0-0) — настоящий ноунейм в UFC, проведший все свои пять поединков в родной Великобритании. К слову, Мерфи все пять боёв выиграл. И трижды нокаутом...

Чемпионка Fight Nights Global Лиана Джоджуа (7-2-0) дебютирует в "восьмиугольнике" поединком против опытной канадки Сары Морас (5-5-0), которая, между прочим, проиграла три последних боя.

Также в ОАЭ порадуют публику своими выступлениями опытные дагестанские бойцы Омари Ахмедов (18-4-1) и Муслим Салихов (14-2-0). Соперником Ахмедова в клетке станет 35-летний американец Зак Каммингс (23-6-0), побеждавший в 2016 году Александра Яковлева, а самый титулованный саньдаист планеты, пятикратный чемпион мира, обладатель титула "король кунг-фу" Муслим Салихов проведёт свой третий поединок в UFC и постарается нокаутировать куда менее искушённого в ударном стиле 38-летнего канадца Нордина Талеба (15-6-0).