Овечкин: Я уважаю своего президента

Хоккеист отметил, что не любит говорить на политические темы, а о создании общественного движения Putin Team нисколько не жалеет.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что уважает президента России Владимира Путина. Спортсмен рад, что создал движение в поддержку лидера своей страны.

— Я не жалею, а только рад, что создал это движение. Уважаю своего президента. Почему не говорю о политике? А говорить пока нет смысла. Слушайте, кто-то говорит, а кто-то делает. Правильно? Так вот, мой принцип: лучше делать, чем говорить, — цитирует слова Овечкина "Матч ТВ".

Напомним, в ноябре 2017 года нападающий объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина.