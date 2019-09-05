Черчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат

Сборная России провела тренировку в Глазго на "Хэмпден Парк", а после состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова.

Наставник российской сборной рассказал о важности матча с Шотландией.

— Нас ждёт не рядовая игра. На поле выйдут те, кто будет делать результат. Понимаем, что это будет игра за шесть очков. Но, как бы ни складывалось завтра на поле, у нас останется ещё пять игр, — сказал Черчесов.

Вспомнил Станислав Саламович и матч с Шотландией 1994 года, где он защищал ворота.

— Помню ту встречу. Перед выходом на поле меня попросили поменять футболку, потому что она была одного цвета с рефери, — отметил он.

Напомним, матч состоится завтра, 6 сентября, в Глазго. Начало встречи — в 21:45 (мск).