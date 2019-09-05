Дзюба: Три любимых слова на английском? Их нельзя произносить

Капитан сборной России по футболу ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции в Глазго.

Нападающий сборной России Артём Дзюба.

— Сборная Шотландии очень крепкая команда. Они любят атаковать через фланги. Особенно выделяется Робертсон. Нас ждёт очень тяжёлая игра, — заметил игрок. — Уже посмотрели стадион. Очень хороший газон! Да и арена похожа на "Лужники", трибуны также находятся далеко от поля.

Также журналисты спросили его об уровне знания английского языка.

— Сказать три своих любимых слова на английском? Такие слова произносить здесь нельзя. (Смеётся.) Я не всё понимаю на английском. Мне даже самому интересно, когда журналисты задают вопросы. Я всегда напрягаюсь, чтобы понять, — признался капитан.

Ранее на вопросы журналистов ответил и главный тренер сборной Станислав Черчесов.