Алексей Ерёменко: Главная сила сборной Шотландии — это фанаты

Бывший игрок шотландского "Килмарнока", "Рубина" и "Сатурна" высказал своё мнение относительно матча российской сборной.

— Главная сила шотландцев — это болельщики. Они сильнее, чем сама команда. Уверен, что поддержка у хозяев будет сумасшедшей. Фанаты в Глазго самые эмоциональные во всей Британии, они даже англичанам дадут фору, — цитирует Алексея Ерёменко "Советский спорт". — Российской сборной главное — выдержать первые 15–20 минут. Шотландцы любят доминировать именно в этом отрезке. Если они не забивают, потом игра постепенно выравнивается. Нередко сказывается класс, который у россиян, безусловно, выше.

Напомним, что матч Шотландия — Россия состоится завтра, 6 сентября, и начнётся в 21:45 (мск).