"Ак Барс" в Хельсинки не оставил шансов "Йокериту"

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" встретился с финским "Йокеритом". Матч прошёл в Хельсинки на домашней арене "шутов" и закончился крупной победой гостей — 5:2.
В составе татарстанской команды голами отметились Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Кирилл Петров и Джастин Азеведо. У финнов по шайбе забросили Антти Пильстрем с Теему Эроненом.
Одно слово – КРАСОТА 🤩— ХК Ак Барс (@hcakbars) September 5, 2019
Джастин делает счёт 5:1 в нашу пользу! pic.twitter.com/eMEvBDmpgn
"Ак Барс" после досадного проигрыша ЦСКА (2:3) одерживает первую победу в чемпионате. "Йокерит" терпит второе поражение кряду на старте регулярного чемпионата. В первом матче сезона "шуты" уступили омскому "Авангарду" (1:3).
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Йокерит" — "Ак Барс" — 2:5
"Барыс" — "Амур" — 3:2
"Сибирь" — "Адмирал" — 5:1