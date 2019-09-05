"Ак Барс" в Хельсинки не оставил шансов "Йокериту"

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Фото © Twitter / ХК "Ак Барс"

Казанский клуб набрал первые очки в регулярном чемпионате, отправив в ворота соперника пять шайб.

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" встретился с финским "Йокеритом". Матч прошёл в Хельсинки на домашней арене "шутов" и закончился крупной победой гостей — 5:2.

В составе татарстанской команды голами отметились Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Кирилл Петров и Джастин Азеведо. У финнов по шайбе забросили Антти Пильстрем с Теему Эроненом.

"Ак Барс" после досадного проигрыша ЦСКА (2:3) одерживает первую победу в чемпионате. "Йокерит" терпит второе поражение кряду на старте регулярного чемпионата. В первом матче сезона "шуты" уступили омскому "Авангарду" (1:3).

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Йокерит" — "Ак Барс" — 2:5

"Барыс" — "Амур" — 3:2

"Сибирь" — "Адмирал" — 5:1

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