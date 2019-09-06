Жёны Мамаева и Кокорина не приехали поддержать их на рассмотрение УДО

Родители футболистов также не появились вблизи исправительной колонии № 4 города Алексеевки.

Сегодня в ИК-4 Белгородской области состоится рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако поддержать игроков никто из их семей не приехал, сообщает "Р-Спорт".

Дарья Валитова, как ранее писал Лайф, уехала на отдых. Алана Мамаева тоже не появилась вблизи ИК-4, хотя ранее приезжала сюда навестить Павла. Всего в 70 километрах от колонии проживают родители Александра Кокорина, однако и они не появились. Никаких фанатов футболистов или просто неравнодушных граждан журналисты тоже не заметили. Само заседание проходит в закрытом режиме, но за пределами колонии находиться не запрещено.

Ранее Лайф сообщал, что избитый стулом чиновник Минпромторга не против УДО Кокорина и Мамаева, а футболистов могут выпустить на свободу 17 сентября.