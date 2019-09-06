Обидчица Шараповой установила сумасшедший рекорд на US Open

Серена Уильямс вышла в финал турнира спустя 19 лет после того, как сделала это впервые.

37-летняя американка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину (6:3, 6:1) и вышла в финал US Open. Это будет 33-й решающий матч на турнирах большого шлема для Уильямс, больше только у Крис Эверт (34). Однако больше поражает другое достижение Серены: в свой первый финал подобного уровня она вышла на US Open 1999, то есть 19 лет назад, это новый рекорд промежутка между первым и последним (на данный момент) финалом.

Ещё более внушительным этот факт покажется, если узнать, кто будет соперницей Уильямс в финале. Канадка Бьянка Андрееску, которой как раз 19 лет, ещё даже не родилась, когда Уильямс выиграла Открытый чемпионат США в 1999 году.

Напомним, что свой победный путь на турнире этого года Уильямс начала против Марии Шараповой, легко разбив россиянку в двух сетах, — 6:1, 6:1.