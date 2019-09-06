Газзаев: Кокорин с Мамаевым вернутся на поле, я в этом уверен

Спортивный наставник выразил уверенность, что футболистам не составит труда вернуться в большую игру.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет достаточно одной предсезонки, чтобы набрать оптимальную форму.

— Я думаю, они вполне опытные футболисты и им не составит никаких проблем вернуться в большой футбол. Кокорин с Мамаевым талантливые и опытные игроки. Одна предсезонная подготовка — и всё будет в порядке. Шансы высокие, что мы их снова увидим на поле. Сейчас у них вдвойне будет мотивация для того, чтобы вернуться в большой спорт. Они на себе ощутили систему уголовного наказания. Это для них будет уроком, я надеюсь, на всю жизнь. Так что в целом мы будем надеяться, что они вернутся. Я абсолютно в этом уверен. Каждый умный человек, который допускает ошибки, вправе эти ошибки исправлять, — сказал Газзаев Лайфу.