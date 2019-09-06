"В "Кофеманию" теперь ни ногой". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева

Это свершилось! Футболисты Кокорин и Мамаев совсем скоро выйдут на свободу. И сейчас эта новость самая обсуждаемая в социальных сетях, которые мы и решили посмотреть.

Известный журналист Владимир Соловьёв отметил, что у футболистов есть шанс стать народными любимчиками.

У Мамаева и Кокорина появился второй шанс.

Если заиграют, вернутся в основной состав своих клубов, отберутся в сборную - тогда станут народными любимчиками. И, не смотря , на несопоставимость тюремных сроков, ещё и будут с историей Стрельцова... https://t.co/BKU4r5KBIQ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 6, 2019

Журналист Илья Казаков сдержанно, но порадовался освобождению футболистов.

УДО.

Рад за ребят — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) September 6, 2019

Жена футболиста Юрия Жиркова Инна опубликовала фото с Кокориным и его женой Дарьей в социальной сети со словами "Доброе утро".

Спортивный журналист Дмитрий Егоров уверен, что парни после этого станут ещё сильнее.

И если журналисты и футбольный мир в большинстве случаев остались на стороне Кокорина и Мамаева, то вот фанаты разделились на два лагеря. Кто-то радовался, что "цирк закончен"...

Кокорин И Мамаев освобождены по УДО. Цирк закончен поздравляю ребят — Pasha (@passhaa_777) September 6, 2019

...а кто-то создавал мемы на злобу дня.

Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно pic.twitter.com/XgDVA58q5G — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) September 6, 2019

Кокорин и Мамаев выходят по УДО.



Все Кофемании в Москве: pic.twitter.com/z0eJ3JQlAg — #ВГИК (@vgikofficial) September 6, 2019

Большинство всё же с юмором оценили УДО Кокорина и Мамаева. Вот лучшее из Сети:

Мамаев и Кокорин выходят? В Кофеманию ни ногой теперь. — Gorlopanus Vulgaris (@bukhantsev) September 6, 2019

Кокорин Семаку на первой тренировке Зенита: "Вечер в хату, гражданин начальник!" — dastan.sydygaliev (@robespierre723) September 6, 2019

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл будут освобождены условно-досрочно, если VAR не подведёт. — Камнев 💷📝📇📈 (@kamnevn_) September 6, 2019

Уже и Кокорин с Мамаевым вышли, а альбом Оксимирона – все еще нет — Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 6, 2019

Жаль, пацаны визы не успеют сделать. Сыграли бы сегодня против Шотландии — Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 6, 2019

Булыкин: "Кокорину и Мамаеву нужно минимум три месяца, чтобы вернуться в игру"

Газзаев: "Кокорин с Мамаевым вернутся на поле, я в этом уверен"

Жёны Мамаева и Кокорина не приехали поддержать их на рассмотрение УДО