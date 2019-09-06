"В "Кофеманию" теперь ни ногой". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева

Известный журналист Владимир Соловьёв отметил, что у футболистов есть шанс стать народными любимчиками.
У Мамаева и Кокорина появился второй шанс.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 6, 2019
Если заиграют, вернутся в основной состав своих клубов, отберутся в сборную - тогда станут народными любимчиками. И, не смотря , на несопоставимость тюремных сроков, ещё и будут с историей Стрельцова... https://t.co/BKU4r5KBIQ
Журналист Илья Казаков сдержанно, но порадовался освобождению футболистов.
УДО.— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) September 6, 2019
Рад за ребят
Жена футболиста Юрия Жиркова Инна опубликовала фото с Кокориным и его женой Дарьей в социальной сети со словами "Доброе утро".
Спортивный журналист Дмитрий Егоров уверен, что парни после этого станут ещё сильнее.
И если журналисты и футбольный мир в большинстве случаев остались на стороне Кокорина и Мамаева, то вот фанаты разделились на два лагеря. Кто-то радовался, что "цирк закончен"...
Кокорин И Мамаев освобождены по УДО. Цирк закончен поздравляю ребят— Pasha (@passhaa_777) September 6, 2019
...а кто-то создавал мемы на злобу дня.
Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно pic.twitter.com/XgDVA58q5G— Щепетильный кухар (@shepitkitchen) September 6, 2019
Кокорин и Мамаев выходят по УДО.— #ВГИК (@vgikofficial) September 6, 2019
Все Кофемании в Москве: pic.twitter.com/z0eJ3JQlAg
Большинство всё же с юмором оценили УДО Кокорина и Мамаева. Вот лучшее из Сети:
Мамаев и Кокорин выходят? В Кофеманию ни ногой теперь.— Gorlopanus Vulgaris (@bukhantsev) September 6, 2019
Кокорин Семаку на первой тренировке Зенита: "Вечер в хату, гражданин начальник!"— dastan.sydygaliev (@robespierre723) September 6, 2019
Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл будут освобождены условно-досрочно, если VAR не подведёт.— Камнев 💷📝📇📈 (@kamnevn_) September 6, 2019
Уже и Кокорин с Мамаевым вышли, а альбом Оксимирона – все еще нет— Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 6, 2019
Жаль, пацаны визы не успеют сделать. Сыграли бы сегодня против Шотландии— Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 6, 2019
Булыкин: "Кокорину и Мамаеву нужно минимум три месяца, чтобы вернуться в игру"
Газзаев: "Кокорин с Мамаевым вернутся на поле, я в этом уверен"
Жёны Мамаева и Кокорина не приехали поддержать их на рассмотрение УДО