"В "Кофеманию" теперь ни ногой". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева

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Коллаж © LIFE. Фото © ФК "Зенит" / ТАСС / Вячеслав Евдокимов, © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Это свершилось! Футболисты Кокорин и Мамаев совсем скоро выйдут на свободу. И сейчас эта новость самая обсуждаемая в социальных сетях, которые мы и решили посмотреть.

Известный журналист Владимир Соловьёв отметил, что у футболистов есть шанс стать народными любимчиками.

Журналист Илья Казаков сдержанно, но порадовался освобождению футболистов.

Жена футболиста Юрия Жиркова Инна опубликовала фото с Кокориным и его женой Дарьей в социальной сети со словами "Доброе утро".

Спортивный журналист Дмитрий Егоров уверен, что парни после этого станут ещё сильнее.

И если журналисты и футбольный мир в большинстве случаев остались на стороне Кокорина и Мамаева, то вот фанаты разделились на два лагеря. Кто-то радовался, что "цирк закончен"...

...а кто-то создавал мемы на злобу дня.

Большинство всё же с юмором оценили УДО Кокорина и Мамаева. Вот лучшее из Сети:

Булыкин: "Кокорину и Мамаеву нужно минимум три месяца, чтобы вернуться в игру"

Газзаев: "Кокорин с Мамаевым вернутся на поле, я в этом уверен"

Жёны Мамаева и Кокорина не приехали поддержать их на рассмотрение УДО

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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