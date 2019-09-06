Булыкин: Кокорину и Мамаеву нужно минимум три месяца, чтобы вернуться в игру

Бывший футболист московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что вышедшим из колонии Мамаеву и Кокорину по силам в ближайшее время вернуться в большой футбол.

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал Лайфу освобождение из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Эксперт считает, что игрокам будет достаточно нескольких месяцев подготовки, чтобы вернуться на поле.

— Если футболист год вообще не играл в футбол, то сложно предугадать, сколько времени ему нужно, чтобы набрать форму. Думаю, месяца три как минимум. Да, у них сейчас есть и стимул, и мотивация. Игроки хорошие, все мы это помним, и у них есть все возможности вернуться в большой футбол.

Также Булыкин отметил, что для Кокорина с Мамаевым самым главным на данный момент будет доверие со стороны клубов.

— Во-первых, им нужно начать тренироваться на футбольном поле, во-вторых, набрать форму, подготовиться функционально, индивидуально поработать. В-третьих, найти клуб, который им доверит и поверит в них. В большой футбол возвращаются и после годичного перерыва, когда у футболистов серьёзные травмы, к примеру. Поэтому нет ничего невозможного, и если они найдут команды, которые будут им доверять, то они смогут вернуться в игру. Самое главное, чтобы в них поверили и предоставили возможность играть, — сказал Булыкин.