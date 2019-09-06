333 дня спустя. Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Спустя почти год после скандальных событий футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят на свободу. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, и теперь в течение десяти дней игроки покинут колонию. Свободы футболисты не видели уже 331 день, а с самого начала событий прошло 333 дня. Лайф представляет полную хронологию самой дикой истории российского футбола.

День 1-й. Ударили чиновника стулом по голове

8 октября 2018-го

Первая новость о приключениях футболистов появилась вечером 8 октября прошлого года. Телеграм-канал Mash сообщил, что игроки устроили погром в московской кофейне, бросив стул в чиновника. Почти сразу же стало известно, что госслужащего зовут Денис Пак и он работает в Минпромторге. Первое видео с места событий не заставило себя долго ждать.

Тогда же появились те самые скандальные подробности, которые затем подтвердились в суде: и про оскорбление по национальному признаку, и про удар стулом в исполнении Кокорина.

День 2-й. Избили водителя ведущей Первого канала

9 октября 2018-го

Несмотря на то что в реальности события происходили в другом порядке и в другие дни, общественность узнавала о них именно так. На следующее утро после новостей об избиении чиновника стулом появилась информация, что от рук Кокорина и Мамаева пострадал ещё и водитель ведущей Первого канала. Пострадавший сразу же дал первые комментарии.

Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: "Не выйду — и точка!" Подошёл какой-то парень (примерно через 40 секунд или минуту), открыл дверь и забрал её. Я уже хотел было отъезжать, как услышал звук — стук о машину, как будто что-то разбилось Водитель Виталий Соловчук Виталий Соловчук. Фото © МК

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Кокорин и Мамаев попытались выкупить компрометирующие их кадры, но тут же появилось новое видео, после которого им было уже не отвертеться.

Кроме того, в тот же день появилась информация, что футболисты разгромили вагон "Сапсана", на котором добирались из Санкт-Петербурга в Москву. Однако этот эпизод в итоге не был приобщён к делу.

День 3-й. Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов

10 октября 2018-го

На третий день после того, как история приключений футболистов стала известна всем, они через адвоката принесли извинения и заявили, что "очень расстроены ситуацией". Впрочем, от явки в следственный отдел это Кокорина и Мамаева не спасло: их даже готовы были объявить в розыск, если они не появятся на допросе.

Футболисты в итоге явились туда, куда следовало, хоть и позже назначенного срока. Извинились и признали свою вину. Но закон так не работает: их задержали на 48 часов до суда по мере пресечения.

День 4-й. "Если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось"

11 октября 2018-го

Появилось полное видео допросов Кокорина и Мамаева, где они впервые объяснили произошедшее. Игрок "Зенита" заявил, что они с Мамаевым не были в состоянии алкогольного опьянения, а просто среагировали на оскорбления.

— Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то. Если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось, — сказал Кокорин.

Мамаев же рассказал, что всё произошло из-за обилия тренировок, недостатка сна и выпитого пива. При этом футболист сразу же выразил беспокойство за свою семью и подтвердил слова Кокорина о том, что футболистов спровоцировало оскорбление.

— Я переживаю, как там теперь мои жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили — и довольно жёстко, — сказал футболист.

В тот же день задержали и Кирилла Кокорина — младшего брата Александра, который тоже активно участвовал в драках.

В тот же день, 11 октября, состоялся и суд. Кокорин зачитал речь по листочку, но это его не спасло: всю компанию отправили в СИЗО на два месяца.

День 5-й. На условия не жалуются

12 октября 2018-го

Из зала суда футболистов тут же доставили в СИЗО. Кокорин и Мамаев начали осваиваться в изоляторе, и полузащитник "Краснодара" даже получил первую передачку. Кроме того, в этот день арестовали Александра Протасовицкого — четвёртого участника скандальных драк.

День 6-й. "Избивали, но не хулиганили"

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова выступила с заявлением, что арест футболистов не был законным. По её словам, даже видео с места событий не является подтверждением.

— Видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечёт квалификацию только по 116-й статье УК РФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (213-я статья УК РФ) — это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества, — подчеркнула адвокат.

День 11-й. Слезами делу не поможешь

19 октября 2018-го

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий обжаловали решение суда об аресте, однако и высшая инстанция не стала отпускать игроков из-под стражи. Не помогла даже слёзная речь Александра Кокорина.

— Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки, и все знают моё местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Прошу выпустить к семье, жене и родителям, — сказал Кокорин.

День 32-й. Кокорина и Мамаева разлучили

9 ноября 2018-го

В СИЗО Кокорину и Мамаеву запретили общаться друг с другом, а также не пускали в спортивный зал.

День 53-й. Мосгорсуд отклонил жалобы

30 ноября 2018-го

Футболисты продолжали отчаянно пытаться обжаловать решение суда о мере пресечения. Адвокаты настаивали на новых обстоятельствах, сами игроки говорили о том, что их спровоцировали. Однако суд был непреклонен: Кокорин и Мамаев остались под стражей.

День 58-й. Новый год в СИЗО

5 декабря 2018-го

После двух месяцев под арестом футболисты (да и большая часть общественности) были уверены, что окажутся на свободе. Однако суд принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста. Обжалование снова ни к чему не привело, и праздник футболисты действительно встретили в СИЗО.

День 74-й. Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

21 декабря 2018-го

— По результатам судебно-медицинских экспертиз потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинён лёгкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав... на "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений", — сообщил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

День 82-й. Мамаев подал встречный иск на водителя ведущей Первого канала

29 декабря 2018-го

Используя известную футбольную истину "лучшая оборона — это атака", Павел Мамаев подал в суд на пострадавшего водителя. Футболист утверждал, что Соловчук нанёс ему удар в область подбородка.

День 121-й. Полгода ареста

6 февраля 2019-го

6 февраля 2019 года суд в очередной раз рассматривал вопрос о продлении меры пресечения футболистам. Кокорин к тому моменту уже активно жаловался на состояние своего здоровья: сказывалась недавно перенесённая травма колена. За обоих игроков собирались внести многомиллионные залоги, но суд снова был непреклонен: ещё два месяца ареста (и уже полгода в сумме).

День 129-й. Мамаев играет в футбол в "Бутырке"

14 февраля 2019-го

К февралю футболисты уже, кажется, смирились с пребыванием в СИЗО. Однако, пока Кокорин берёг колено, Мамаев использовал любую возможность, чтобы заниматься спортом. В День всех влюблённых он стал участником уже легендарного матча в "Бутырке", где сыграл за обе команды и забил семь голов.

День 177-й. Располневший Кокорин и подтянутый Мамаев

3 апреля 2019-го

Во время очередного заседания уже слабо верилось, что футболистов отпустят на свободу. Поэтому все обращали внимание на другие детали: например, на спортивную форму футболистов, которая у Кокорина оставляла желать лучшего.

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На этот раз срок ареста продлили сразу на полгода — до 25 сентября. Как мы знаем уже сейчас, до этого срока футболисты уже не досидят.

День 183-й. Первое заседание по делу

9 апреля 2019-го

9 апреля дело наконец-то начали рассматривать по существу. В суд прибыл пострадавший Денис Пак, а сами футболисты приехали с вещами, видимо, думая, что их отпустят. Но на самом деле это было только начало затяжного судебного процесса.

День 190-й. Главный герой — стул

16 апреля 2019-го

Очередное заседание по делу Кокорина и Мамаева целиком и полностью было посвящено стулу, которым Кокорин ударил Пака. Правда, доказать, что это был именно тот самый стул, уже никто не мог.

День 193-й. Полное видео из "Кофемании"

19 апреля 2019-го

Спустя полгода после скандальных событий выяснилось, что видео конфликта из "Кофемании" — это лишь отрывок. В СМИ всплыла полная версия, которая давала гораздо более расширенную версию истории. Там можно было рассмотреть всю хронологию конфликта, чем и стали заниматься на заседаниях суда.

День 212-й. Приговор

8 мая 2019-го

Ровно через семь месяцев после октябрьских событий всем участникам драк огласили приговоры, и все они обернулись реальными сроками. Павел Мамаев приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство. Его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат — также были приговорены к реальным срокам заключения: им суд назначил по полтора года лишения свободы.

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Единственным утешением для игроков стало то, что большую часть срока они уже отсидели, потому что день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии.

День 217-й. Скандальная свидетельница впала в кому в Чехии

13 мая 2019-го

Девушка, которая находилась вместе с футболистами во время тех самых событий, неожиданно впала в кому в Чехии после падения из окна. Во время заседаний она так и сыпала мощными цитатами о том, что она "слишком волшебная".

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Полиция назвала эту ситуацию несчастным случаем.

День 269-й. Кокорина и Мамаева отправили в "чёрную" колонию

4 июля 2019-го

В колонии футболисты оказались только в июле. Их этапировали в ИК-4 города Алексеевка Белгородской области. Её хоть и называют "чёрной" за жизнь "по понятиям", но она находится всего в 70 километрах от родного города Кокорина, где живут его родители. На первом видео можно было разглядеть, как Кокорин и Мамаев играют в футбол, как бы старательно это ни опровергали сотрудники исправительного учреждения.

День 306-й. Матч с белгородским "Салютом"

10 августа 2019-го

10 августа на территории колонии № 4 в Белгородской области прошёл товарищеский матч между командой "Золотой лев", за которую сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев, и футбольным клубом "Салют". Эта игра помогла футболистам получить положительные характеристики от руководства колонии и надежду на УДО.

День 333-й. Кокорина и Мамаева освободили

6 сентября 2019-го

Сегодня на выездном заседании белгородского суда была решено удовлетворить ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Сага практически завершена. Не прошло и года.

День 333–344-й. Свобода

6–17 сентября 2019-го

Решение суда должно вступить в силу в течение 10 дней, и это значит, что до 17 сентября футболисты наконец-то покинут место лишения свободы. Как отметила супруга Мамаева Алана, это лучший подарок на день рождения её супруга, который как раз выпадает на 17 сентября.