Широков: "Краснодар" делает себе плохой пиар, отворачиваясь от Мамаева

— Я очень рад за ребят. Уже почти год прошёл, и хорошо, что это всё закончилось, — цитирует Широкова "Чемпионат". — Мне непонятна позиция "Краснодара", который отстранился от своего игрока. Так не делают. Здравый смысл должен преобладать, для них будет хорошо, если они передумают. Это тяжёлый момент, зачем же вы отворачиваетесь от футболиста? Тем самым "Краснодар" себе делает плохой пиар.
Ранее президент "Зенита" Александр Медведев выразил поддержку Кокорину, присоединился к нему и главный тренер команды Сергей Семак.