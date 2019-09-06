Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ

Совет директоров КХЛ единогласным решением поддержал кандидатуру известного функционера.

В Москве на очередном собрании участников ООО "КХЛ" был выбран новый состав совета директоров.

— В рамках собрания был утверждён годовой отчёт общества за 2018 год, рассмотрен вопрос распределения чистой прибыли, а также выбран новый состав совета директоров КХЛ, в который вошёл первый вице-президент — генеральный менеджер АНО "Народная команда — хоккейный клуб "Спартак" Алексей Жамнов, — сообщает пресс-служба КХЛ.

Также единогласным решением совета директоров на должность председателя совета директоров КХЛ был переизбран Геннадий Тимченко.

Подробнее с составом совета директоров можно ознакомиться на сайте КХЛ.