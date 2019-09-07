Камил Гаджиев: Пуарье знает, что такое поражения, а Хабиб — нет

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев специально для Лайфа поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в Абу-Даби, ОАЭ, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем звания временного чемпиона Дастином Пуарье из США.

— Мой прогноз: Хабиб финиширует Пуарье в четвёртом раунде, как мы это видели в бою с Конором, — сказал Гаджиев. — Но поединок не получится лёгким для нашего бойца. Он будет упорным, сложным. Я не вижу оружия у американца, за счёт которого он мог бы выиграть у Хабиба. Есть только характер и желание победить. Этого окажется недостаточно. Хабиба никто не может превзойти в борьбе. Он её искусно адаптировал под ММА. Хабиб попросту изматывает противников в партере, а затем добивает. Вот почему считаю, что этот поединок закончится в четвёртом раунде.

Также он отметил, что у Хабиба хороший опыт в противостоянии с "ударниками".

— В аспекте "ударки" Пуарье хорош, но Хабиб уже дрался с "ударниками" более высокого, чем Дастин, класса. Это и Конор Макгрегор, и Эдсон Барбоза. Они не попали по Нурмагомедову. И тут всё просто: они просто боялись пропустить проход в ноги от Хабиба, это сковывает соперников. И, конечно, психология. Пуарье знает, что такое поражения, а Хабиб — нет. Орёл "умрёт", но не проиграет... Это будет давать ему силы. Нурмагомедов понимает, что он не имеет права проиграть, на него смотрит вся страна, смотрит весь мир. У него 27-0, и должно стать 28-0, он это понимает. В первую очередь благодаря этому Хабиб победит, в самый сложный момент поединка это даст ему силы, — подытожил промоутер.

Отметим, что поединок состоится сегодня в Абу-Даби. Ориентировочно начало в 23:00 (мск). Лайф проведёт текстовую трансляцию онлайн, не пропустите! Начинаем в 21:00 (мск).