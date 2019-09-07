"Измотаю и заставлю сдаться". Словесная перепалка Хабиба и Пуарье

Главные действующие лица турнира UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов и Дастин Пуарье успешно уложились в лимит лёгкой весовой категории и готовы к субботней битве в клетке, которую с большим предвкушением ожидают фанаты спорта во всём мире. В отличие от предыдущей схватки с Конором Макгрегором у российского Орла нет конфликта в столкновении с Дастином. Только бизнес, ничего личного... Но всё же оба соперника в ходе подготовки к бою друг с другом позволили себе "лайтовый трештокинг". Лайф вспоминает самые яркие фразы Нурмагомедова и Пуарье.

Дастин Пуарье

"Я продолжаю идти вперёд. Чувствую, что могу засабмитить Хабиба, чувствую, что смогу его остановить. Не знаю, как это произойдёт, но я либо нокаутирую Хабиба, либо засабмичу его. Я финиширую Хабиба Нурмагомедова".

"Я не хочу, чтобы этот парень сел на меня и начал забирать раунды. Их всего пять. Если ему дать возможность просидеть на себе три раунда, потребуется финиш. А это не то, что я хочу там получить".

"Я не особенно беспокоюсь о его тейкдаунах. Я должен нанести этому парню ущерб. Это большая часть данного тренировочного лагеря — ставить меня в выгодную позицию, чтобы я выигрывал раунды и выиграл бой. Держаться подальше от сетки. Вставать с покрытия. И в то же время делать то, что я должен сделать".

"Это мощно. Это история. Когда я выйду туда и побью Хабиба, я без вопросов стану лучшим легковесом в UFC. Это будет, скорее, вопрос о том, что я являюсь лучшим легковесом, который когда-либо выступал в смешанных единоборствах. Если я выйду туда и побью Хабиба — я лучший легковес, который когда-либо надевал четырёхунцевые перчатки. Всё просто".

Хабиб Нурмагомедов

"Я ощущаю психологическую ответственность, это давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что иду и что могу потерять. Готовлюсь, тренируюсь. Что там будет в октагоне — этого никто не знает. Со своей стороны, я буду созидать, а результат — только за Всевышним".

"Дастин — жёсткий парень, у него более 20 боёв в UFC, он очень опытный, и, признаюсь честно, я думал, что в предыдущем поединке Макс его победит, так что ему удалось меня удивить. У него хороший бокс, хорошая работа ног, но в последних шести боях он бился только с ударниками. Он не бился с парнем, который постоянно с ним борется, как я. Думаю, его ждёт тяжёлый вечер, потому что я буду бороться с ним, измотаю его и заставлю сдаться. Вот мой план".

"Помните, что я в прошлый раз сделал, когда был здесь, на арене T-Mobile? Ничего не изменилось — я сделаю то же самое в Абу-Даби, защищу свой титул, только без прыжка".

"Я разношу своих соперников, и мне не важно, Дастин это, Тони или кто-то ещё. Когда я выхожу в октагон, я разношу своих соперников. Всю свою жизнь. 27-0. Люди говорят о его серии из шести побед. Как вам серия из 27 побед? Одиннадцать лет без поражений. Я ни в коем случае не недооцениваю этого парня, я знаю, что это серьёзный вызов, но он не на моём уровне".

"Если ты проиграл несколько раз, выиграл один или два титула, затем снова проиграл, а затем, может быть, ты выиграл даже третий титул, всё равно это не делает тебя великим. Я считаю, что всё решает то, как долго ты остаёшься непобеждённым".

"У него нет заметных слабых мест ни в партере, ни в стойке, где у него большой арсенал ударов и отличный футворк. Так что я вижу в Пуарье очень хорошего бойца, который устроит мне нелёгкий поединок. Однако я готов ко всему. На протяжении последних ста дней я тренировался на пределе, готовясь к данному сражению. Я полностью сосредоточен на Дастине Пуарье и на UFC 242, который пройдёт уже совсем скоро".

"Эдди Альварес, Энтони Петтис, Джастин Гейджи, Макс Холлоуэй, Джим Миллер: из них никто не может бороться так, как я. Я буду постоянно идти вперёд на него. Он должен будет бороться со мной на протяжении 25 минут. С ними он работал в стиле кикбоксинга, со мной же придётся бороться. Я не думаю, что он готов к такому".

Напомним, что бой состоится сегодня. Начнётся поединок около 23:00 (мск). Лайф проведёт текстовую трансляцию. Не пропустите!