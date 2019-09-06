Когда Кокорин и Мамаев вернутся в футбол?

Главный скандал российского футбола подходит к концу — Кокорина и Мамаева отпускают по УДО. В течение десяти дней они смогут покинуть колонию. А вот когда игроки смогут вернуться на поля РПЛ — пока вопрос.

Кокорин — свободнейший из агентов

Александр Кокорин утратил свой контракт с "Зенитом" 30 июня 2019 года: соглашение просто-напросто закончилось, а продлить его не представлялось возможным, потому что игрок находился в заключении. Однако сейчас, когда футболист наконец-то покинет колонию и станет самым что ни на есть свободным агентом, это только сыграет ему на руку!

Дело в том, что сейчас в РПЛ уже закрылось трансферное окно, то есть клубы не могут покупать и брать в аренду футболистов. Однако это не распространяется на свободных агентов, которым как раз и является Кокорин.

В его случае лига может сделать исключение и зарегистрировать Александра в течение 30 дней после окончания трансферного периода, то есть до 2 октября. Однако подать заявку клуб обязан в течение первых 14 дней после закрытия трансферного окна, то есть до 16 сентября включительно. При этом решение суда об освобождении футболистов должно вступить в силу только 17 сентября. Но в практике было немало случаев, когда Российский футбольный союз шёл навстречу футбольным клубам, и вполне возможно, что один день опоздания не станет критичным.

А этим клубом почти наверняка станет "Зенит", который в течение всего последнего года не открещивался от своего игрока, а продолжал его поддерживать. И сразу после оглашения вердикта суда появились новости о том, что "Зенит" готов возобновить сотрудничество с футболистом.

Мамаев — всё ещё игрок "Краснодара"

В случае с Мамаевым всё сложнее. С одной стороны, он в отличие от своего друга всё ещё находится на контракте с клубом: соглашение с "Краснодаром" действует до 30 декабря 2019 года. С другой — "быки" как раз не горят желанием продолжать сотрудничество с футболистом.

Это и может сыграть с Мамаевым злую шутку. Он мог бы быть заявлен, если бы его контракт, как и у Кокорина, был аннулирован. Однако если "Краснодар" расторгнет соглашение уже после закрытия трансферного окна, то, согласно регламенту, он не сможет быть заявлен в качестве игрока клуба РПЛ до открытия следующего трансферного окна. А зимний период переходов начнётся только 25 января 2020 года.

Это значит, что Павел Мамаев почти наверняка останется вне игры, если только "Краснодар" не захочет его заявить. А несмотря на все обиды на Павла, он может быть полезным клубу, который накупил много легионеров и теперь нуждается в качественных российских игроках.

Когда на поле?

Даже в случае самого удачного развития событий для обоих футболистов они вряд ли вернуться на поле до зимы. По мнению бывшего игрока сборной России Дмитрия Булыкина, для банального набора игровых кондиций понадобится как минимум три месяца.

— Если футболист год вообще не играл в футбол, то сложно предугадать, сколько времени ему нужно, чтобы набрать форму. Думаю, месяца три как минимум. Да, у них сейчас есть и стимул, и мотивация. Игроки хорошие, все мы это помним, и у них есть все возможности вернуться в большой футбол, — сказал Булыкин в интервью Лайфу.

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Подводим итог: