КХЛ выплатит клубам более 400 млн рублей

Совет директоров КХЛ, состоявшийся 6 сентября в Москве, утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав. Всего будет распределено более 419 миллионов рублей, включая НДС.
Максимальную сумму в размере 72,5 млн рублей получит действующий обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА. В тройку также попали финский "Йокерит" с 39,4 млн и омский "Авангард" — 31,4 млн.
Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:
— принцип участия в чемпионате — 30%;
— принцип телеспроса — 40%;
— спортивный принцип — 30%.
По итогам прошлого сезона КХЛ распределит между клубами более 419 млн руб: https://t.co/HAKNWhbDW4 pic.twitter.com/z5f3fuofCI— КХЛ (@khl) September 6, 2019
Высокие доходы получили клубы, чьи ТВ-права продаются дороже на рынке.