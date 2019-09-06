КХЛ выплатит клубам более 400 млн рублей

Больше всех в лиге получит действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА.

Совет директоров КХЛ, состоявшийся 6 сентября в Москве, утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав. Всего будет распределено более 419 миллионов рублей, включая НДС.

Максимальную сумму в размере 72,5 млн рублей получит действующий обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА. В тройку также попали финский "Йокерит" с 39,4 млн и омский "Авангард" — 31,4 млн.

Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:

— принцип участия в чемпионате — 30%;

— принцип телеспроса — 40%;

— спортивный принцип — 30%.

По итогам прошлого сезона КХЛ распределит между клубами более 419 млн руб: https://t.co/HAKNWhbDW4 pic.twitter.com/z5f3fuofCI — КХЛ (@khl) September 6, 2019

Высокие доходы получили клубы, чьи ТВ-права продаются дороже на рынке.