Папахи за 10 тысяч и усиленная охрана Хабиба. Как живёт Абу-Даби перед боем года

Уже сегодня состоится поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье. Рассказываем, как живёт Абу-Даби в эти выходные.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов — главная звезда на сегодня в Абу-Даби. Увидеть его мечтают миллионы людей. Однако встретить его в эти дни можно было только на официальных мероприятиях. В остальное время боец усердно готовится и ходит с вооружённой охраной. Причём находится он с телохранителями круглосуточно.

Но это не мешает его друзьям встретиться с ним, пожать руку и пожелать удачи в предстоящем поединке с американцем.

Друзья встречают Хабиба. Он пожал руку каждому. Красавец! Говорит, что чувствует себя отлично. pic.twitter.com/1gBJQtyNhu — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019

В целом атмосфера праздничная, жалуются очевидцы только на мусор около арены...

Вокруг арены-ангара, где пройдёт бой Хабиба и Порье, не помешало бы убраться pic.twitter.com/g1X4g5vtF8 — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 5, 2019

В Абу-Даби начали продавать папахи. Это традиционный головной убор, в котором Хабиб выходит на бой. Стоимость папахи в официальном магазине составляет 10 тысяч рублей.

Дагестанская лавка. Тут папахи в два раза дешевле, чем в сторе UFC. 300 дирхам (5400 рублей), в сторе - 550 (9900 рублей). Цены мощные в любом случае. Привезли папахи из Дагестана. pic.twitter.com/TE77cjwRb8 — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 4, 2019

Для болельщиков уже выставили чемпионский пояс. Он находится за стеклом, но сделать фото на его фоне может любой желающий.

Делают фото фанаты и на фоне крупных букв UFC.

Плюс можно окунуться в мир местной культуры и полюбоваться национальными танцами.

Бой года состоится уже сегодня! Лайф проведёт текстовую трансляцию. Начнём в 21:00 (мск), присоединяйтесь!