Папахи за 10 тысяч и усиленная охрана Хабиба. Как живёт Абу-Даби перед боем года

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Фото © Twitter / @boxing_mma_se

Уже сегодня состоится поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье. Рассказываем, как живёт Абу-Даби в эти выходные.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов — главная звезда на сегодня в Абу-Даби. Увидеть его мечтают миллионы людей. Однако встретить его в эти дни можно было только на официальных мероприятиях. В остальное время боец усердно готовится и ходит с вооружённой охраной. Причём находится он с телохранителями круглосуточно.

Но это не мешает его друзьям встретиться с ним, пожать руку и пожелать удачи в предстоящем поединке с американцем.

В целом атмосфера праздничная, жалуются очевидцы только на мусор около арены...

В Абу-Даби начали продавать папахи. Это традиционный головной убор, в котором Хабиб выходит на бой. Стоимость папахи в официальном магазине составляет 10 тысяч рублей.

Для болельщиков уже выставили чемпионский пояс. Он находится за стеклом, но сделать фото на его фоне может любой желающий.

Делают фото фанаты и на фоне крупных букв UFC.

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Games 🤘

Публикация от Ahsan Shaikh (@ahsanshaikh25)

Плюс можно окунуться в мир местной культуры и полюбоваться национальными танцами.

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#ufc242

Публикация от on (@ondxb77)

Бой года состоится уже сегодня! Лайф проведёт текстовую трансляцию. Начнём в 21:00 (мск), присоединяйтесь!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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