Президент ХК ЦСКА: Приятно получить от КХЛ большие деньги

Функционер отметил, что доволен, как армейцам удалось монетизировать успехи завершившегося сезона.

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал итоги совета директоров КХЛ, на котором обсуждались важные вопросы жизнедеятельности лиги.

— Мы обсудили вопросы финансово-хозяйственной части: лига подвела итоги сезона, обсудила распределение доходов, проблемы продвижения с точки зрения коммерции. Мы довольны тем, как ЦСКА удаётся монетизировать успехи завершившегося сезона. Как победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина мы получим от лиги большие деньги. Это очень приятно, большое спасибо за это, — цитирует Есмантовича пресс-служба КХЛ.

Функционер также отметил, что на заседании бурно обсуждали вопрос об аренде хоккеистов.

— На заседании шли жаркие споры по поводу аренды игроков. Мнения участников разделились примерно поровну. Позиция нашего клуба — категорически "за". И ФХР, и КХЛ борются с отъездом игроков за океан, в том числе лучших молодых. ЦСКА отталкивается от одного: есть "лимитчики" , которые выходят на лёд каждый сезон. Чаще всего тот, кто перешагивает этот возраст, сразу же в сильную команду не попадает. У нас, к примеру, уровень первых 5–6 защитников — это уровень национальной сборной. Встаёт вопрос: что делать с мальчиком — очень перспективным, но неготовым выступать в основе прямо сейчас? Институт аренды может решить эту проблему. Наш клуб исходит из чисто спортивной составляющей, никакого коммерческого интереса в этом вопросе нет, — заявил Есмантович.