"Спартак" уступил "Динамо" в московском дерби

Московский "Спартак" в овертайме со счётом 2:3 уступил столичному "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спартаковцы первыми открыли счёт. На двенадцатой минуте стартового периода с передачи Патрика Херсли отличился Яков Рылов — 1:0.
🏒Шайба Якова Рылова (0:1)🚨 pic.twitter.com/iV7B57MTT9— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 6, 2019
"Динамо" отыгралось за три минуты до первого перерыва, шайбу в большинстве забросил Юусо Хиетанен — 1:1.
JUUSO!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 6, 2019
А мы начинаем второй период. pic.twitter.com/rFanLL8dRg
Во втором периоде зрители голов не увидели. В третьем игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Михал Чайковски реализовал численный перевес динамовцев — 2:1, а за пять минут до финальной сирены Патрик Херсли в большинстве перевёл игру в овертайм — 2:2.
🏒Шайба Патрика Херсли (2:2)🚨 pic.twitter.com/OXlkSe1nl4— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 6, 2019
В дополнительное время динамовцы были ближе к успеху, они и праздновали победу — 3:2.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Динамо" М — "Спартак" — 3:2 (ОТ)
"Автомобилист" — "СКА" — 5:2
"Металлург" — "Витязь" — 0:2
"Локомотив" — "Торпедо" — 3:4
ЦСКА — "Нефтехимик" — 3:2 (ОТ)
"Авангард" — "Северсталь" — 1:5
"Сочи" — "Динамо" Мн — 5:4