"Спартак" уступил "Динамо" в московском дерби

Две шайбы Юусо Хиетанена принесли бело-голубым победу в принципиальном столичном противостоянии.

Московский "Спартак" в овертайме со счётом 2:3 уступил столичному "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Спартаковцы первыми открыли счёт. На двенадцатой минуте стартового периода с передачи Патрика Херсли отличился Яков Рылов — 1:0.

"Динамо" отыгралось за три минуты до первого перерыва, шайбу в большинстве забросил Юусо Хиетанен — 1:1.

JUUSO!



А мы начинаем второй период. pic.twitter.com/rFanLL8dRg — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 6, 2019

Во втором периоде зрители голов не увидели. В третьем игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Михал Чайковски реализовал численный перевес динамовцев — 2:1, а за пять минут до финальной сирены Патрик Херсли в большинстве перевёл игру в овертайм — 2:2.

В дополнительное время динамовцы были ближе к успеху, они и праздновали победу — 3:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Динамо" М — "Спартак" — 3:2 (ОТ)

"Автомобилист" — "СКА" — 5:2

"Металлург" — "Витязь" — 0:2

"Локомотив" — "Торпедо" — 3:4

ЦСКА — "Нефтехимик" — 3:2 (ОТ)

"Авангард" — "Северсталь" — 1:5

"Сочи" — "Динамо" Мн — 5:4