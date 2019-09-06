Россия вырвала победу у Шотландии в сложнейшем выездном матче

В ходе игры команда Черчесова уступала в счёте, однако сумела не только сравнять цифры на табло, но и вырвать победу.

Выездной матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии начался для России трагично. Голкипер Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара, из-за чего британец Джон Макгинн отправил мяч уже практические в пустые ворота — 1:0 в пользу хозяев поля.

Довольно грустное начало – Гилерме не зафиксировал мяч, а на подборе оказались шотландцы. Пока проигрываем



Смотрим дальше:https://t.co/GXKiWN4sYo#ШотландияРоссия pic.twitter.com/yTS7gpamfM — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Ответный гол сборной России пришёл ближе к концу первого тайма. Причём шотландцы фактически сами себе его привезли. Команда Черчесова проводила неплохую атаку, но всё же Александр Головин уже в чужой штрафной отдал неточную передачу и мяч оказался у Эндрю Робертсона. Однако, к счастью для россиян, капитан шотландской команды очень любит отдавать голевые передачи, и на этот раз он ассистировал Артёму Дзюбе. Капитан сборной России такие моменты не упускает — 1:1.

Дзюба – красавчик. Воспользовался отскоком и удачно пробил. Теперь дожимать во втором тайме 💪



Смотрим:https://t.co/1fOmpadLj8#ШотландияРоссия pic.twitter.com/vz9y2ZIgyS — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Очевидно, получив нагоняй от Черчесова за довольно вялую игру в первом тайме, на вторую половину встречи россияне вышли невероятно заряженными и начали создавать один момент за другим. Это привело к тому, что на исходе часа игры Алексей Ионов в центре поля перехватил мяч, выдал разрезающую передачу на Александра Головина, и футболист "Монако" исполнил поперечную передачу вдоль ворот. Первым на мяче оказался вернувшийся в сборную России 36-летний Юрий Жирков. Гол в итоге записали на защитника сборной Шотландии, но это уже не так важно — 2:1 в пользу сборной России.

Дзюба – красавчик. Воспользовался отскоком и удачно пробил. Теперь дожимать во втором тайме 💪



Смотрим:https://t.co/1fOmpadLj8#ШотландияРоссия pic.twitter.com/vz9y2ZIgyS — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Сразу за вторым голом россияне могли забивать третий, четвёртый, пятый, но после удара Фернандеса мяч угодил в перекладину, Оздоев попал в штангу, а Дзюба пробил чуть в сторону от ворот.

После этого мощного отрезка в исполнении сборной России уже хозяева поля взяли игру под контроль, пытаясь спасти матч. Однако атаки британских футболистов не доходили до по-настоящему опасных ударов, хотя в одном из случаев Гильерме снова выронил мяч из рук, но защитники сборной России заблокировали отчаянный порыв хозяев поля.

1:2 — сборной России удалось добыть важную выездную победу и заработать очередные три очка в свою копилку. В таблице группы I россияне по-прежнему идут на втором месте, отставая от сборной Бельгии на три балла.

Евро-2020, отборочный турнир.

Группа I.

Шотландия — Россия — 1:2.

Голы: Макгинн 10' (1:0), Дзюба 40' (1:1), О’Доннелл 59' (1:2, автогол).