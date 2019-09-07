Сборная России — самая забивная команда отборочного цикла Евро-2020

Ни одна европейская сборная не смогла забить на квалификационном турнире больше мячей.

Сборная России по футболу лидирует среди всех команд отборочного турнира Евро-2020 по количеству забитых мячей. На счету подопечных Станислава Черчесова уже 17 голов. Следом идут итальянцы (16), немцы (15), бельгийцы (15) и датчане (15). При этом сборные Германии и Дании провели по четыре матча, а все остальные команды из этого списка — по пять.

При этом не все сборные провели по пять матчей в этом отборочном турнире. Например, сборная Франции сумела забить 12 мячей в четырёх матчах, а англичане и вовсе отличились десять раз всего за две встречи.

Кроме того, Россия — одна из самых бьющих команд турнира. Игроки национальной команды нанесли по воротам соперников уже 88 ударов. Больше били только итальянцы (101) и испанцы (116).

В списке лучших бомбардиров отборочного турнира капитан сборной России Артём Дзюба занимает второе место — на его счету шесть голов. Он проигрывает только израильтянину Эрану Захави, у которого уже восемь забитых мячей.

Напомним, в пятом матче Россия на выезде обыграла сборную Шотландии со счётом 2:1. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в своей отборочной группе вслед за командой Бельгии.