Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России

По количеству забитых за национальную команду мячей форварда "Зенита" опережают всего два футболиста.

Капитан сборной России Артём Дзюба стал автором одного из голов в ворота сборной Шотландии в матче квалификационного турнира Евро-2020. Этот мяч стал для форварда 21-м в составе национальной команды. Взятие ворот позволило ему сравняться с Романом Павлюченко по количеству голов за сборную и выйти на третье место по этому показателю за всю историю.

Больше Дзюбы за сборную забили только два человека: Владимир Бесчастных, настрелявший 26 мячей, и Александр Кержаков, в активе которого 30 голов.

Кроме того, Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров этого отборочного цикла с шестью голами. Больше забил (8) только Эран Захави из сборной Израиля.