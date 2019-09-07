Черчесов — о Кокорине и Мамаеве в сборной: Мы ни от кого никогда не отказывались

По словам наставника национальной команды, для скандальных футболистов не закрыты двери.

После победы над Шотландией (2:1) в выездном матче квалификации Евро-2020 Станислава Черчесова спросили о перспективах Александра Кокорина и Павла Мамаева в сборной России. Из слов главного тренера стало понятно, что футболисты могут быть снова вызваны в главную команды страны, если вернут былую форму.

— Во-первых, я рад, что они освободились. Во-вторых, я нечасто на эту тему говорил, один раз сказал. И тогда я сказал, что слишком строго с ними обошлись, хотя они и нарушили общественный порядок. Сегодня это случилось, давайте дождёмся, что они придут в нормальном состоянии, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались. Другое дело, что надо соответствовать стандартам сборной и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычёркивать человека из жизни — это самое худшее, — цитирует Черчесова Sport24.

Напомним, вчера, 6 сентября, стало известно об условно-досрочном освобождении экс-игроков сборной России. Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.