Бывший тренер сборной России Воробьёв возглавил "Магнитку"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" чешский специалист Йозеф Яндач отправлен в отставку.

Магнитогорский "Металлург" объявил об отставке с поста главного тренера команды чешского специалиста Йозефа Яндача. Эта отставка стала самой быстрой в истории КХЛ. Новым наставником "Магнитки" назначен экс главный тренер сборной России Илья Воробьёв.

Илья Петрович, поздравляем с возвращением домой! pic.twitter.com/wAB5QjpsA7 — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) September 7, 2019

"Металлург" неудачно начал регулярный чемпионат КХЛ. В трёх стартовых матчах "лисы" потерпели два поражения от СКА (1:3) и "Витязя" (0:2), при этом победив "Северсталь" (4:2).

Яндач возглавил "Металлург" в апреле 2018 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/2019 магнитогорцы финишировали третьими в Восточной конференции, а на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина уступили "Салавату Юлаеву" (2:4). Также специалист известен по работе со сборной Чехии.

Илья Воробьёв ранее уже возглавлял магнитогорскую команду, с которой в 2016 году выиграл Кубок Гагарина. В минувшем сезоне Воробьёв занимал посты главного тренера сборной России и СКА. С армейцами специалист дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. Сборная России под руководством Воробьёва на последнем чемпионате мира в Словакии в полуфинале проиграла финнам (0:1), после чего тренер покинул СКА и национальную сборную.