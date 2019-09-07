Прямая трансляция: Бой Хабиба с Пуарье в Абу-Даби

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

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Смотрите, без преувеличения, главный бой этого года между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Лайф также ведёт текстовую трансляцию, где можно посмотреть лучшие моменты этого вечера в Абу-Даби и почитать мнения экспертов.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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