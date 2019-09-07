Бриллиант разбит. Хабиб задушил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец победил американского соперника в третьем раунде удушающим приёмом.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби завершился главный бой вечера: титульный поединок в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Пуарье. Российский чемпион сумел во второй раз защитить свой титул, хотя поединок получился непростым.

В первом раунде Хабиб очень мощно атаковал соперника: несколько раз провёл тейкдауны, провёл удачную серию ударов и выходил на удушающие приёмы. Однако во втором раунде Дастин Пуарье сумел навязать Нурмагомедову серьёзное сопротивление, попав руками по голове, в тот момент даже казалось, что Хабиб может отправиться в нокдаун.

Однако этого не случилось: в третьем раунде Пуарье попытался взять Хабиба в "гильотину", но потратил на это слишком много сил. В итоге у американца по прозвищу Бриллиант попросту не осталось сил уйти от фирменного удушающего приёма Хабиба Нурмагомедова, который таким же способом победил и Конора Макгрегора год назад.

Хабиб Нурмагомедов побеждает временного чемпиона Дастина Пуарье и остаётся абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе. Это 28-я победа Хабиба в карьере и 12-я в сильнейшем промоушене мира — россиянин всё ещё непобедим.