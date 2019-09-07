Лучший друг Хабиба Махачев ярко победил бразильца Рамоса в Абу-Даби

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Скриншот Первый канал

В Абу-Даби в самом разгаре находится турнир UFC 242. Перед главным поединком Нурмагомедов — Пуарье победу одержал россиянин Ислам Махачев.

Россиянин Ислам Махачев (17-1) единогласным решением судей победил бразильского бойца Дэйви Рамоса (10-2) на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

На протяжении всего боя россиянин хорошо контролировал действия противника, был лучше в борьбе и демонстрировал хорошие удары. В итоге — заслуженная победа!

— Для меня это был не тяжёлый бой. Рад быть здесь. Всем спасибо, кто приехал поддержать меня и наших бойцов, — сказал сразу после победы он. Чемпионом будет Хабиб.

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