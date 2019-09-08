Хабиб продаст футболку Пуарье и отдаст деньги на благотворительность

Российский непобеждённый чемпион объявил о таком намерении сразу после окончания боя.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье за титул чемпиона UFC в лёгком весе прошёл в атмосфере тотального взаимного уважения. Сразу после победы Орёл и Бриллиант провели обмен футболками, свойственный больше командным видам спорта. Хабиб заявил, что использует это для благотворительности.

— Почему у меня футболка Пуарье? Знаю, что он занимается благотворительностью. Я продам эту футболку и отдам вырученные деньги на благотворительность в фонд Пуарье. Мы показали, что такое ММА. Показали, что важнее всего в ММА. Это уважение к командам, тренерам — ко всем. Успех приходит, когда есть уважение, — сказал Нурмагомедов после боя.

Напомним, Хабиб победил Пуарье удушающим приёмом в третьем раунде. Это уже 28-я победа в карьере и 12-я — в UFC. Российский боец по-прежнему не знает поражений.