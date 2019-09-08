Хабиб после победы над Пуарье выскочил из клетки и побежал к отцу

Абдулманап Нурмагомедов впервые за всю карьеру сына в UFC присутствовал на его поединке.

Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Пуарье в титульном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби выскочил из октагона. Однако событий, похожих на те, что происходили после боя с Конором Макгрегором, не произошло. Боец через толпу побежал к своему отцу и тренеру Абдулманапу. Тот впервые за всю карьеру сына смотрел его бой не по телевизору. До этого Хабиб проводил поединки преимущественно в США, а у его отца возникали проблемы с визой.

В этот раз Абдулманап Нурмагомедов прилетел в ОАЭ, куда не требуются визы, и поддерживал своего сына и других бойцов из его команды с тренерской позиции. Он даже давал советы Хабибу непосредственно во время боя с Пуарье, когда события разворачивались в нужной стороне восьмиугольника.

Напомним, что Хабиб победил Пуарье удушающим приёмом в третьем раунде. Эта победа стала для него 28-й в карьере и 12-й в UFC. Поражений российский боец по-прежнему не знает.

После боя бойцы обменялись элементами одежды на память. Хабиб намерен продать футболку Пуарье, а вырученные деньги направить в благотворительный фонд американца.