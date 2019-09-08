Пуарье заплакал после поражения от Хабиба

Американский боец отдал дань уважения сопернику, но отметил, что верил в другой исход боя.

В интервью сразу после боя Дастин Пуарье не смог сдержать слёз. 30-летний американец заявил, что действительно верил, что сможет стать тем, кто наконец-то прервёт длительную победную серию Хабиба Нурмагомедова.

— Я очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб — великолепный боец. Горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорта. Теперь еду домой, в США, чтобы побыть с семьёй. Сейчас мне просто нужно время, чтобы всё обдумать, — сказал Бриллиант.

Для Пуарье поражение от Хабиба стало шестым в карьере и первым — с 2016 года.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде титульного боя на турнире UFC 242 в Абу-Даби, ОАЭ, второй раз защитив таким образом титул чемпиона мира в лёгком весе.