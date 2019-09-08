Нурмагомедов получит бонус от UFC за самый зрелищный бой вечера

Денежная выплата организации российскому чемпиону составит символические 50 тысяч долларов.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье признали самым зрелищным поединком турнира UFC 242 в Абу-Даби, ОАЭ. Это позволит российскому непобеждённому чемпиону получить за победу "лишние" 50 тысяч долларов.

— Хабиб получит бонус за лучший бой вечера. Это поразительно. Невероятное доминирование. Пуарье стал делать "гильотину" — не каждый такое смог бы выдержать. Обычно люди засыпают после такого. Но не Хабиб, — заявил президент UFC Дэна Уайт.

Эту сумму действительно можно называть небольшой и символической, потому что основной гонорар Хабиба за этот бой составит 6 миллионов долларов — рекорд для главного бойцовского промоушена планеты.

Напомним, Хабиб победил Пуарье удушающим приёмом в третьем раунде. Эта победа стала уже 28-й в карьере и 12-й — в UFC. Российский боец по-прежнему не знает поражений.

После боя бойцы обменялись элементами одежды на память. Хабиб намерен продать футболку Пуарье, а вырученные деньги направить в благотворительный фонд американца.