Хабиб уничтожил уже 28-го соперника. Кто сможет остановить Орла?

Всё оказалось вновь предсказуемым: суровый андердог в бою за объединение поясов чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Пуарье капитулировал в схватке с непобеждённым Хабибом Нурмагомедовым в третьем раунде. Ни больше ни меньше.

Хабиб Нурмагомедов (28–0–0) вновь продемонстрировал всему миру, что он номер один в лёгком весе. Глядя на Орла в клетке, сложно представить, что его кто-то может остановить в бою. Тотальное доминирование, прессинг, креатив в борьбе, физическая мощь, выносливость и, как всегда, правильно подобранный геймплан... На прошедшем вчера в Абу-Даби ивенте UFC 242 Нурмагомедов в своём фирменном стиле, как это принято называть, "переехал" соперника.

Дастин Пуарье (25–6–0), до встречи с россиянином не проигрывавший ровно три года в этом поединке, попросту выживал. Как и у любого противника Хабиба, у Бриллианта целью номер один в этом противостоянии было не дать перевести себя в партер. Но возможно ли её достичь в схватке с человеком, который в детстве боролся с медведем?.. В первом раунде Орёл был близок к финишу в партере, но американца откровенно спас гонг. Во второй пятиминутке Дастин получил свой единственный шанс: он заставил Нурмагомедова поверить в возможность биться с собой в стойке и чуть было не наказал его за это... Пуарье попал по Хабибу правым оверхендом, было заметно, что он потряс махачкалинца. Но выжать максимум из этого момента Пуарье не смог. Хабиб восстановился и ожидаемо перевёл противника в партер.

В третьем раунде Дастин продемонстрировал свою домашнюю заготовку: при попытке тейкдауна Нурмагомедов позволил оппоненту взять свою шею в плотный захват. У Пуарье оказалось в наличии около 30 секунд на проведение гильотины, но заправить ногу для её усиления у Дастина возможности не оказалось. Истратив уйму сил на попытку удушающего приёма, американец уже сам отдал свою шею в следующем эпизоде и вынужденно постучал в знак сдачи. В отличие от первого раунда, в третьем сил на сопротивление у Бриллианта не оказалось. После боя Пуарье не скрывал слёз разочарования...

А Хабиб вновь выпрыгнул из сетки. Но на этот раз не в сторону команды Конора Макгрегора. Нет, её там попросту не было... Орёл отправился в объятия своих друзей, родственников и... президента UFC Дэйны Уайта. Вернувшись вновь в октагон и надев футболку Пуарье в знак уважения, Хабиб поблагодарил всех фанатов на трибунах, своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, тренера Хавьера Мендеса и не ответил на вопрос о следующем сопернике. Точнее, ответил, что это стейк и бургер с двойным сыром. И ещё сок со льдом...

А ведь, действительно, кто? Кто следующий? На этой неделе Дэйна Уайт объявил, что следующий претендент на титул — бывший временный чемпион Тони Фергюсон. Эль Кукуя считают единственным в мире легковесом, способным превзойти Орла. Несмотря на послужной список и винстрик из 12 побед, в это всё же верится с трудом. Тони очень опасен в поединках с адептами ударного стиля, а с борцами он менее впечатляющ... Тем более с борцами такого класса, как Хабиб. Но в любом случае Фергюсон действительно заслужил бой с чемпионом, и это, возможно, станет самым ожидаемым поединком в истории UFC.

Тони — претендент номер один по спортивному принципу, но в бойцовском бизнесе на первом месте всё же стоит принцип зарабатывания денег и интереса публики. И именно здесь Тони вновь может обойти Конор Макгрегор. Реванш Хабиба и Конора мало кому интересен сейчас, но, несмотря на отсутствие побед на протяжении последних трёх лет, Ноториус по прежнему популярен и интересен зрителям. Сразу после победы Нурмагомедова над Пуарье Макгрегор оставил в "Твиттере" запись со словами "Бронируйте реванш в Москве". Что ж, видимо, ирландец уже готов на любые условия ради рематча с Орлом...

По словам самого Хабиба, у него осталось не так уж много времени в ММА — возможно, только два боя и красивое завершение карьеры на отметке 30–0–0. Если это действительно случится, то Нурмагомедов останется в истории смешанных единоборств аналогом Флойда Мейвезера в боксе. Оба спортсмена построили сказочную карьеру и ушли непобеждёнными... И именно "ноль" в графе поражений был главным стимулом обоих. Благодаря "нолю" менеджмент бойцов построил верный для них путь. Путь без риска.

В других поединках с участием россиян отметим победу нокаутом "Короля кунг-фу" Муслима Салихова над Нордином Талебом, победу по очкам Омари Ахмедова над Заком Каммингсом, ничейный результат вернувшегося после трёх лет отсутствия Зубайры Тухугова в поединке с дебютантом UFC Лероном Мерфи. Лиана Джоджуа оказалась не готова к схватке с Сарой Морас, попросту перегорев психологически, а Маирбек Тайсумов был не похож сам на себя, позволив фактически избивать себя на протяжении двух раундов бразильскому грепплеру Диего Феррейре. Досрочно проиграл в ОАЭ дагестанский тяж Шамиль Абдурахимов, не показавший вообще ничего в бою с Кёртисом Блейдсом. Порадовал Ислам Махачев, одержавший победу по очкам над Дави Рамосом и вызвавший на бой другого триумфатора UFC 242 — Пола Фельдера.