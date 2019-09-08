Черчесов под проливным дождём сам разнёс манекены для тренировки сборной

Уже завтра сборная России по футболу проведёт свой второй матч против Казахстана в рамках отбора на Евро-2020. Рассказываем, как команда готовится к игре в Калининграде.

Сборная России провела тренировку на стадионе "Калининград". Первым на поле традиционно появился главный тренер Станислав Черчесов. Правда, на этот раз он не просто прошёлся и посмотрел поле, а сам лично разнёс манекены и другой инвентарь для занятия под проливным дождём.

Погода в Калининграде около 20 градусов тепла, но с обильными осадками. Дождевики всем в помощь, кроме футболистов...

Что касается самой тренировки, то для журналистов она была открыта на 15 минут. За это время команда получила наставления от Черчесова, пробежала пару кругов вокруг стадиона и размялась. Остальное осталось, как говорится, за кадром.

Немного о состоянии футболистов перед матчем с Казахстаном рассказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

— Всё хорошо, все игроки занимаются в общей группе. Прилетели мы вчера вечером. Условия здесь великолепные, — отметил Владимиров. — Кстати, в Шотландии, когда прилетели, был небольшой дождь. Сюда прилетели — то же самое. Нет, мы не суеверные, но обращаем внимание на детали.

С командой также в Калининград приехали вице-президент РФС Сергей Прядкин и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Позже на этом поле свою тренировку проведут игроки из сборной Казахстана. На самой арене уже пошёл отсчёт до начала встречи.

Сам матч состоится завтра, 9 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.