Черчесов: Порадовались победе над Шотландией всего пять минут

Главный тренер сборной России по футболу принял участие в предматчевой пресс-конференции.

— Было ли тревожно перед первым матчем с Казахстаном? Тревожно, скорее, было вам, журналистам. Мы же делаем работу. Ничего не меняется. Есть турнирная стратегия. Нужно настраиваться как на игру отборочного цикла, не более, не менее, — начал Черчесов. — Никого не хочу выделять из сборной Казахстана. У них в каждой игре есть какие-то перестановки. Уверен, мой коллега тоже думает сейчас, делает перестановки под нас. Мы же постараемся сделать максимум, чтобы команда была свежая и бегущая.

После игры с Шотландией многие упрекали голкипера Маринато Гильерме в ошибках. Черчесов встал на сторону футболиста:

— Сам случайно занимался этим делом. Ошибка, не ошибка... Для меня самое главное, что после этого я не увидел у игрока растерянности. Гиля сыграл свой матч на топ-уровне. Для меня это главное, — сказал Черчесов. — Радовались победе над Шотландией? Только пять минут, и начали думать о предстоящей игре с Казахстаном.

Признался Черчесов и в том, что разрешает игрокам видеться со своими семьями на сборах:

— У нас есть посещения гостей до десяти часов вечера. И тут, и в Новогорске так же было. Сегодня общения будет меньше, потому что завтра игра. Мы ничего не запрещаем. Общение с близкими помогает ребятам, — заметил он.

Будут ли изменения в стартовом составе, Станислав Саламович не сказал, но намекнул:

— Тренировка прошла, мы посмотрели на состояние игроков. Врачи тоже уже сделали свои заключения. У нас есть ещё время вечером, чтобы подумать и посмотреть на состав. Завтра игра состоится поздно вечером, днём будет небольшая разминка, посмотрим, — заключил он.