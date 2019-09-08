"Спартак" проиграл в московской перестрелке минскому "Динамо"

Девять заброшенных шайб на двоих и первая победа минчан в чемпионате — таким получился первый домашний матч красно-белых в новом сезоне КХЛ.

Московский "Спартак" в первом домашнем матче нового сезона КХЛ со счётом 4:5 уступил минскому "Динамо".

Минчане к экватору стартовой двадцатиминутки сделали себе хороший задел в счёте, поведя в две шайбы, — отличились Александр Павлович и Теэму Пулккинен — 0:2.

Несмотря на неудачное начало, спартаковцы смогли не только отыграться, но и уйти на первый перерыв, ведя в счёте: Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков заставили публику аплодировать красно-белой команде — 3:2.

Упрочить преимущество подопечным Олега Знарка удалось в начале второго периода: Мартиньш Карсумс лишил минчан позиционной атаки, классно обокрав защитника и реализовав выход один в ноль, — 4:2.

Казалось бы, спартаковцы поймали свою игру и уже не упустят победу, однако гости из Минска не собирались проигрывать четвёртый матч кряду: опытнейший Андрей Костицин и канадец Стефан Эллиот вернули "Динамо" в игру — 4:4.

Москвичи могли снять все вопросы о победителе на исходе третьего периода, но Мартиньш Карсумс в очной дуэли не смог переиграть голкипера минчан Александра Осипкова. А вот динамовцы использовали свой шанс: форвард "Спартака" Александр Хохлачёв за подножку отправился на скамейку плохих парней, и форвард "Динамо" Михаил Стефанович реализовал лишнего игрока, принеся минчанам первую викторию в чемпионате, — 4:5.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" — "Динамо" Мн — 4:5

"Амур" — "Трактор" — 1:2

"Куньлунь РС" — "Барыс" — 1:0

"Авангард" — "Торпедо" — 4:2