Стадион "Калининград" может исчезнуть. Сборная сюда больше не приедет?

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Фото © LIFE

Сегодня на стадионе "Калининград" сборная России по футболу сыграет уже во второй раз. Впервые подопечные Станислава Черчесова вышли на калининградское поле против шведов в Лиге наций практически год назад, сегодня тут состоится отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном. Жители города рады очередному приезду национальной команды, но вот арена вызывает много вопросов. Рассказываем почему.

Стоит только выйти из самолёта, пройти коридор, как сразу же тебя встречают наши парни. Афиши матча Россия — Казахстан повсюду.

<p>Фото © LIFE</p>

Жители города очень ждут матч.

— Завтра все идём на стадион! Команда прилетела ещё вчера. Мы все сделали фото с Дзюбой, — хвастается таксист.

<p>Фото © LIFE</p>

Внутри стадиона "Калининград" помнят звёзд чемпионата мира. Атмосфера достаточно футбольная.

<p>Фото © LIFE</p>

Вокруг стадиона люди гуляют с собаками, катаются на велосипедах. И вроде бы всё хорошо, но если приглядеться повнимательнее...

<p>Фото © LIFE</p>

...то можно увидеть, например, вот такие кочки, которые появились в нескольких местах у стадиона.

<p>Фото © LIFE</p>

Вот покрупнее план.

<p>Фото © LIFE</p>

Вокруг действительно красивой, а главное удобной, арены есть и такое...

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Всё дело в почве, на которой возвели стадион к чемпионату мира. Откровенное говоря, это болото. И именно так раньше назывался остров. Этому даже сейчас находится подтверждение. Причём на этом месте долгие годы вообще ничего не строили...

<p>Фото © LIFE</p>

Хотя местоположение удобное. Вопросов нет. Стадион находится буквально в 15 минутах ходьбы от исторического центра, так называемой Рыбной деревни. Добраться сюда удобно из любой точки города. Однако выбрать место с такой почвой для масштабной арены — очень странно... И разговоры о проседании грунта уже велись несколько лет назад. Но этому не придали значения...

Следы чемпионата мира в Калининграде начинают потихоньку смываться. Главное — чтобы не "смылся" стадион.

<p>Фото © LIFE</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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