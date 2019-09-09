Стадион "Калининград" может исчезнуть. Сборная сюда больше не приедет?

Сегодня на стадионе "Калининград" сборная России по футболу сыграет уже во второй раз. Впервые подопечные Станислава Черчесова вышли на калининградское поле против шведов в Лиге наций практически год назад, сегодня тут состоится отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном. Жители города рады очередному приезду национальной команды, но вот арена вызывает много вопросов. Рассказываем почему.

Стоит только выйти из самолёта, пройти коридор, как сразу же тебя встречают наши парни. Афиши матча Россия — Казахстан повсюду.

Жители города очень ждут матч.

— Завтра все идём на стадион! Команда прилетела ещё вчера. Мы все сделали фото с Дзюбой, — хвастается таксист.

Внутри стадиона "Калининград" помнят звёзд чемпионата мира. Атмосфера достаточно футбольная.

Вокруг стадиона люди гуляют с собаками, катаются на велосипедах. И вроде бы всё хорошо, но если приглядеться повнимательнее...

...то можно увидеть, например, вот такие кочки, которые появились в нескольких местах у стадиона.

Вот покрупнее план.

Вокруг действительно красивой, а главное удобной, арены есть и такое...

Всё дело в почве, на которой возвели стадион к чемпионату мира. Откровенное говоря, это болото. И именно так раньше назывался остров. Этому даже сейчас находится подтверждение. Причём на этом месте долгие годы вообще ничего не строили...

Хотя местоположение удобное. Вопросов нет. Стадион находится буквально в 15 минутах ходьбы от исторического центра, так называемой Рыбной деревни. Добраться сюда удобно из любой точки города. Однако выбрать место с такой почвой для масштабной арены — очень странно... И разговоры о проседании грунта уже велись несколько лет назад. Но этому не придали значения...

Следы чемпионата мира в Калининграде начинают потихоньку смываться. Главное — чтобы не "смылся" стадион.