Стадион "Калининград" может исчезнуть. Сборная сюда больше не приедет?

Стоит только выйти из самолёта, пройти коридор, как сразу же тебя встречают наши парни. Афиши матча Россия — Казахстан повсюду.
Жители города очень ждут матч.
— Завтра все идём на стадион! Команда прилетела ещё вчера. Мы все сделали фото с Дзюбой, — хвастается таксист.
Внутри стадиона "Калининград" помнят звёзд чемпионата мира. Атмосфера достаточно футбольная.
Вокруг стадиона люди гуляют с собаками, катаются на велосипедах. И вроде бы всё хорошо, но если приглядеться повнимательнее...
...то можно увидеть, например, вот такие кочки, которые появились в нескольких местах у стадиона.
Вот покрупнее план.
Вокруг действительно красивой, а главное удобной, арены есть и такое...
Всё дело в почве, на которой возвели стадион к чемпионату мира. Откровенное говоря, это болото. И именно так раньше назывался остров. Этому даже сейчас находится подтверждение. Причём на этом месте долгие годы вообще ничего не строили...
Хотя местоположение удобное. Вопросов нет. Стадион находится буквально в 15 минутах ходьбы от исторического центра, так называемой Рыбной деревни. Добраться сюда удобно из любой точки города. Однако выбрать место с такой почвой для масштабной арены — очень странно... И разговоры о проседании грунта уже велись несколько лет назад. Но этому не придали значения...
Следы чемпионата мира в Калининграде начинают потихоньку смываться. Главное — чтобы не "смылся" стадион.