Фёдор Емельяненко начнёт прощальное турне в Японии в канун Нового года

Фёдор Емельяненко вернётся в клетку в канун Нового года. О такой возможности сообщил в соцсетях известный американский журналист Джош Гросс. По его инсайдерской информации поединок Последнего Императора состоится 29 декабря в Японии и станет главным событием совместного турнира промоутерских компаний Bellator и RIZIN FC.

— Скорее всего, Bellator проведёт 29 декабря шоу в Японии. Обсуждается главный бой — Фёдор Емельяненко vs [Куинтон] Рампейдж Джексон, и это будет последний бой россиянина в Японии, — написал Гросс.

Фёдор Емельяненко (38-6-0) после двух побед в 2018 году над "вышедшими в тираж" ветеранами UFC Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом в начале нынешнего года вышел на бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе против Райана Бейдера. 36-летний фаворит из Аризоны довольно быстро подтвердил свой статус, нокаутировав Емельяненко за 35 секунд первого раунда.

Несмотря на тяжёлое поражение, Последний Император принял решение продолжать и провести как минимум ещё три боя в карьере. По словам президента Bellator Скотта Кокера, это станет своего рода "прощальным туром" Фёдора в ММА, в рамках которого он проведёт по поединку в Японии, США и России.

Судя по всему "прощальное турне" начнётся с Японии и это неудивительно. Емельяненко очень часто в своей карьере выступал в Стране восходящего солнца именно в преддверии Нового года.

Предполагаемый соперник старооскольца 41-летний Куинтон Рэмпейдж Джексон (38-13-0) так же, как и Емельяненко, очень популярен в Японии. В этой стране он провёл в период с 2001 по 2006 год 16 поединков в организации PRIDE.

В своём крайнем выступлении в сентябре прошлого года американец нанёс поражение ветерану ММА из Бразилии Вандерлею Силве, тем самым закрыв два поражения в боях с Мухаммедом Лавалем и Чейлом Сонненом.

Стоит отметить, что Джексон природный полутяж, а значит у него, как у большинства соперников Фёдора, не будет преимущества в габаритах.