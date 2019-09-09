Александр Волков подерётся с экс-чемпионом UFC в Москве

Ивент UFC Fight Night 163, который состоится 9 ноября в Москве на "ЦСКА-арене", пополнил поединок в тяжёлом весе между москвичом Александром Волковым и экс-чемпионом организации из Бразилии Жуниором дус Сантусом. Сражение тяжей станет главным событием данного бойцовского шоу в России.

Александр Волков (30-7-0) прервал свою шестиматчевую победную серию, проиграв в претендентском поединке Деррику Льюису в октябре 2018 года. Это поражение стало обидным вдвойне, так как по ходу боя Драго имел преимущество над Чёрным Зверем на протяжении всей встречи и ожидаемо должен был победить судейским решением. Но за 11 секунд до финального гонга Александр непостижимым образом опустил руки, пропустив удар точно "в бороду". До встречи с Льюисом Волков одолел под сводами UFC таких топов организации, как Рой Нельсон, Стефан Штруве и Фабрисиу Вердум.

Экс-чемпион UFC Жуниор дус Сантус (21-6-0) после поражения ныне действующему чемпиону промоушена Стипе Миочичу в мае 2017 года вышел на победную серию из трёх поединков, одолев Благоя Иванова, Тая Туйвасу и Деррика Льюиса. Победа над Чёрным Зверем позволила бразильцу выйти на претендентский бой против Франсиса Нганну, но камерунский нокаутер предсказуемо вновь одержал победу нокаутом. На всё про всё у Нганну ушло чуть более минуты... В ходе реабилитации после глубокого нокаута Цыган принял участие в проекте "Танцы со звёздами", и, как мы видим, танцует бразилец не хуже, чем дерётся...

Поединок Волков — Дус Сантус в какой-то степени можно назвать битвой за возвращение на место под солнцем. В случае победы Драго сможет вновь ворваться в топы, став в очередь на бой с чемпионом после Франсиса Нганну.