Клеопатра Загитова и гейша Медведева. Чем российские фигуристки удивили Москву?

В эти выходные в российской столице собрались лучшие фигуристки мира — участницы сборной страны по фигурному катанию. Загитова, Медведева, Трусова и другие звёзды показали новые программы. Кто лучше всех готов к сезону и чем удивили спортсменки искушённую публику — в материале Лайфа.

Чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада — это, конечно, серьёзнейшие турниры в женском фигурном катании, но сильнейшим мировым соревнованием не зря называют чемпионат России. Почему? Да потому, что именно на этом турнире зашкаливает количество суперзвёзд, которых просто нельзя отправить на международные соревнования всех вместе. У России сейчас и так самое большое количество квот, но выбрать даже целых трёх спортсменок из восьми потрясающе талантливых и титулованных девушек — задача не из лёгких.

А увидеть их всех одновременно в родной стране — вообще уникальное явление! К чемпионату России, который состоится только в декабре, кто-то может получить травму, кто-то заболеть, как это случилось год назад с Елизаветой Туктамышевой. Однако в эти выходные в Москве сложилась уникальная ситуация: все звёзды собрались под сводами малой спортивной арены "Лужники". Федерация устроила контрольные прокаты сборной, по сути, открытую тренировку, но ажиотаж на восьмитысячной арене был такой, словно здесь проходит чемпионат мира, не меньше.

Главная цель мероприятия — показать "товар лицом": кто какие новые программы подготовил для сезона, кто освоил новые прыжки, а кто изучил новые вращения. Никаких судейских баллов: единственная и самая настоящая оценка — это реакция публики.

"Гейша" Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира и Европы открывала произвольную программу. Подопечная канадца Брайана Орсера чисто исполнила каскад из тройного сальхова и тройного риттбергера. А вот с акселями не заладилось: бабочка и падение.

Однако на реакции публики это не сказалось: Женю в Москве всё ещё любят. И по уровню оваций и количества выброшенных на лёд игрушек с ней может сравниться только одна фигуристка.

— В общем и целом поддержка была колоссальная. Я видела, как люди переживали, как отреагировали на мою программу. Надеюсь, что им понравилось. Обещаю, что в следующий раз программа будет выглядеть лучше. Знаю, над чем нужно работать. В том числе и над физической подготовкой. Да и накатывать программу надо больше. Просто буду работать. Я не тот человек, который даёт себе поблажки и ищет оправдания срывам. И вчерашний срыв, и сегодняшний — ошибки, знаю, причина во мне. Слава богу, я понимаю, почему и из-за чего это происходит и как это устранить, — прокомментировала свой прокат Медведева.

Зажигалка Елизавета Туктамышева

Ещё одна чемпионка мира и Европы, а также королева постолимпийских сезонов Елизавета Туктамышева едва не растопила лёд своим выступлением. Во-первых, подопечная Алексея Мишина теперь исполняет целых два тройных акселя в прокате — чистый и в каскаде. Это то самое секретное оружие, которое она хотела применить ещё на чемпионате мира, куда её не пригласили. Во-вторых, Лиза, как всегда, играла с публикой и наглядно демонстрировала, что же такое "зрелое женское" катание. А в-третьих, хоть Туктамышева выступала и в тренировочном костюме, но одни только красные перчатки — это уже кричащий тизер к наряду для произвольной программы.

— Это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями. Задача была выполнить их, и я довольна собой. Первый тройной аксель на соревнованиях будет в каскаде с тулупом. Вижу по глазам Алексея Николаевича, что он доволен мной. Когда я в оптимальной форме, ошибки на трикселях на тренировках сводятся к минимуму. Мы реалисты, и Мишин ждёт от меня только того, что я могу сделать, — сказала Туктамышева после проката.

"Мулен Руж" Софьи Самодуровой

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова не удивила сложным контентом, исполнив единственный каскад из двойного акселя и тройного тулупа. Флип в три оборота подопечной Мишина не удался и закончился падением. Единственное, в чём Самодурова может конкурировать с сильнейшими, — это её ярчайшая экспрессия на льду, которая в прошлом сезоне привела её к большой победе.

— Сегодняшним выступлением я довольна гораздо больше, чем вчерашним. У меня есть ещё неделя до выступления в Италии, поэтому постараюсь подготовиться лучше. Пока это, наверное, мой максимум, — заявила Самодурова.

Обжигающая Станислава Константинова

Призёрка красноярской Универсиады Станислава Константинова показала свою вариацию "Мулен Руж". Получилось ярко, но без прыжковых изысков: двойной аксель — тройной тулуп, тройной флип — двойной тулуп и двойной лутц — тройной сальхов с ойлером. Зато подопечная Валентины Чеботарёвой обошлась без падений и сама осталась удовлетворена своим прокатом.

— Я сегодня переборола себя, но последние элементы не дотянула — за это мне просто двойка. Но в целом всю программу откатала очень ровно, нужно просто больше работать. После вчерашней ошибки в короткой программе я была немного обескуражена, потому что действительно хорошо поработала в межсезонье, поэтому и сегодня был небольшой страх. Но я буду продолжать работать, отдыхать не собираюсь, — прокомментировала свой прокат Константинова.

"Клеопатра" Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила свою новую программу, где она будет выступать в образе Клеопатры. Несмотря на то, что костюм ещё не готов, чемпионка мира — 2019 сумела продемонстрировать зрителям всю чувственность своей новой роли. С контентом тоже всё в порядке: каскад из тройного лутца и тройного риттбергера на месте, остальные прыжки никуда не делись.

Как и сумасшедшая поддержка трибун: Загитову в Москве просто обожают, зрители забросали лёд цветами и игрушками после её проката.

— Для меня было главное — кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка. Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, всё увидите на соревнованиях. Очень приятны флешмобы от болельщиков. Часть игрушек стараюсь раздать детям, но вещи, сделанные своими руками, стараюсь оставить себе, — призналась фигуристка.

Волшебница Анна Щербакова

Первая из подросших суперюниорок Этери Тутберидзе, которая обскакала всех на прошлогоднем чемпионате России, не сумела откатать программу чисто. Четверной лутц Анне Щербаковой не дался, хотя на тренировке она исполнила его без проблем. Зато каскад тройной флип — тройной риттбергер и особенно трюк со сменой платья с синего на красное прямо посреди проката надолго остались в памяти у зрителей.

— Надеюсь, что мне удалось показать образ жар-птицы, яркий и пылающий. Обидно, что я делаю четверной лутц на тренировках, сделала на разминке, а на соревнованиях не смогла. Тренирую ещё четверной флип, но пока для меня важнее кататься чисто, а не вставлять в программу как можно больше четверных. Смена цвета платья? Для этого пришлось очень много кататься в нём на тренировках и отрабатывать все элементы, — рассказала Щербакова.

Бурерождённая Александра Трусова

Главная мастерица четверных прыжков Александра Трусова не подвела своих поклонников, чисто исполнив целых три таких прыжка: лутц и два тулупа (один в каскаде). Программа подопечной Тутберидзе, которая предстала в роли героини "Игры престолов" Дейенерис Таргариен, определённо будет сложнейшей в этом сезоне.

— Постарались сделать как можно больше шагов, чтобы программа была насыщена не только четверными прыжками, но и шагами. Поэтому один из четверных прыжков я прыгаю не так, как всегда, немного сложнее. С тремя успешными четверными у меня был прокат в прошлом году, тоже на прокатах, на соревнованиях я пока этого не делала.

— Буду пробовать сделать то же самое на соревнованиях, надеюсь, получится. Лутц — риттбергер у меня получается достаточно стабильно, не знаю, что произошло сегодня. В прошлом сезоне я сорвала его только один раз, буду работать над усложнением программы, разучиванием новых прыжков, — заявила спортсменка.

Сумеречная Алёна Косторная

Завершала серию женских прокатов победительница юниорского финала Гран-при Алёна Косторная со своей программой под музыку из фильма "Сумерки". Ученица Тутберидзе не допустила падений, но без нескольких помарок на приземлениях не обошлось. Зато в конце программы под Supermassive Black Hole она заставила зал себе аплодировать.

— Не всё было так, как хотелось, но в целом я довольна. Сначала было тяжело из-за резкой смены ритма в программе, но сейчас это даже придаёт сил — такая быстрая музыка и адреналин. Мне дали выбрать музыку, под которую я хочу кататься, выбрали её вместе с тренерами. Поставили именно то, что мне нравится, поэтому от исполнения программы ощущаю только радость, — призналась фигуристка.

Чего ждать в сезоне?

Сезон обещает быть невероятно ярким и интригующим. Фаворитами пока выглядят Алина Загитова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Но как всё обернётся на самом деле, предсказать трудно. Остаётся только наслаждаться.