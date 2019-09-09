Футбольный фанат головой спас девушку от попадания мяча

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Самоотверженный болельщик вовремя среагировал на неудачно исполненный штрафной удар.

В матче пятого по силе дивизиона Англии зафиксировано фантастическое спасение, и его автор — это не вратарь и даже не защитник. Героем стал обычный фанат, который наблюдал за игрой из-за ворот одной из команд. Когда после неудачно исполненного штрафного удара мяч перелетел поле и направился прямо в беззащитную девушку, болельщик вовремя среагировал и подставил голову, отбив игровой снаряд в сторону.

Клуб "Мейденхед Юнайтед", на стадионе которого и произошёл эпизод, идёт на пятом месте в турнирной таблице Национальной лиги, имея пять побед в десяти стартовых матчах сезона.

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