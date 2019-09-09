Концерт ST и футбол с легендами. Атмосфера перед матчем сборной России

Большим подарком для фанатов стало то, что можно было сыграть в футбол с легендами Русланом Пименовым, Денисом Колодиным, Дмитрием Хлестовым и Андреем Тихоновым.
Легенды pic.twitter.com/t2aNp6gRcv— Life | Спорт (@sport_lf) September 9, 2019
А после получить их автограф и сделать совместное фото на память.
Было и много других развлекательных площадок. Например, можно было поучаствовать в написании картины. Лайф тоже внёс свою лепту.
Почувствуй себя художником #РоссияКазахстан pic.twitter.com/kEl4okAGXO— Life | Спорт (@sport_lf) September 9, 2019
Девушки могли занять себя собиранием из янтаря, которым славится Калининград, футбольного мяча.
Хотите фото с Дзюбой? Да пожалуйста! У арены выставили картонный манекен, мимо которого сложно пройти даже бабушкам.
Кстати, болельщиков из Казахстана тоже много. Их ожидается около 500 человек. Правда, в основном это местные или те, кто проживает в России.
#РоссияКазахстан pic.twitter.com/PZyUTCTk5i— Life | Спорт (@sport_lf) September 9, 2019
Главным хедлайнером стал рэпер ST. Да, это тот, который пишет песни Ольге Бузовой, но сегодня он пел свои хиты, которые по душе пришлись всем.
ST зажигает перед матчем #РоссияКазахстан pic.twitter.com/3gMdkG3tkF— Life | Спорт (@sport_lf) September 9, 2019
Напомним, матч Россия — Казахстан проходит в рамках отбора на Евро-2020. Встреча начнётся в 21:45 (мск). Прямую трансляцию покажет Первый канал.