Концерт ST и футбол с легендами. Атмосфера перед матчем сборной России

Рассказываем, как развлекали фанатов и гостей Калининграда перед матчем Россия — Казахстан.

Большим подарком для фанатов стало то, что можно было сыграть в футбол с легендами Русланом Пименовым, Денисом Колодиным, Дмитрием Хлестовым и Андреем Тихоновым.

А после получить их автограф и сделать совместное фото на память.

Было и много других развлекательных площадок. Например, можно было поучаствовать в написании картины. Лайф тоже внёс свою лепту.

Девушки могли занять себя собиранием из янтаря, которым славится Калининград, футбольного мяча.

Хотите фото с Дзюбой? Да пожалуйста! У арены выставили картонный манекен, мимо которого сложно пройти даже бабушкам.

Кстати, болельщиков из Казахстана тоже много. Их ожидается около 500 человек. Правда, в основном это местные или те, кто проживает в России.

Главным хедлайнером стал рэпер ST. Да, это тот, который пишет песни Ольге Бузовой, но сегодня он пел свои хиты, которые по душе пришлись всем.

Напомним, матч Россия — Казахстан проходит в рамках отбора на Евро-2020. Встреча начнётся в 21:45 (мск). Прямую трансляцию покажет Первый канал.