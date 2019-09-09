Фанаты приготовили яркий перформанс для сборной России

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Фото © LIFE

Перед стартовым свистком на матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 в Калининграде болельщики вывесили огромный баннер со словами "Наши парни".

Помимо баннера вся трибуна взяла в руки листочки в цветах российского триколора.

<p>Фото © LIFE</p>

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