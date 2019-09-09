Жирков устроил футбольный фристайл во время матча с Казахстаном

Футболист сборной России Юрий Жирков во время матча против Казахстана устроил на поле фетбольный фристайл. Ветеран "Зенита" решил противопоставить соперникам свой любимый приём — жонглирование мячом. Находясь на любимом левом фланге, Жирков начеканил мяч шесть раз, после чего перевёл игровой снаряд в сторону штрафной площади.
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Жирков:#РоссияКазахстан pic.twitter.com/rSeSi2SlmU
Финты Жиркова, впрочем, не привели к обострению ситуации на поле. Россия по-прежнему не может открыть счёт в домашней встрече с Казахстаном (0:0).
Отметим, что в матче с Шотландией 36-летний футболист по сути принёс победу сборной России (2:1). Решающий мяч записали как автогол британского защитника, но именно Жирков вёл с ним борьбу и даже коснулся мяча.