Жирков устроил футбольный фристайл во время матча с Казахстаном

Самый возрастной игрок сборной России начал жонглировать мячом на фланге, когда его атаковал соперник.

Футболист сборной России Юрий Жирков во время матча против Казахстана устроил на поле фетбольный фристайл. Ветеран "Зенита" решил противопоставить соперникам свой любимый приём — жонглирование мячом. Находясь на любимом левом фланге, Жирков начеканил мяч шесть раз, после чего перевёл игровой снаряд в сторону штрафной площади.

Финты Жиркова, впрочем, не привели к обострению ситуации на поле. Россия по-прежнему не может открыть счёт в домашней встрече с Казахстаном (0:0).

Отметим, что в матче с Шотландией 36-летний футболист по сути принёс победу сборной России (2:1). Решающий мяч записали как автогол британского защитника, но именно Жирков вёл с ним борьбу и даже коснулся мяча.