Сборная России выиграла пять матчей подряд с общим счётом 17:1

В отборочной группе Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова на восемь очков оторвались от Казахстана.

Сборная России по футболу обыграла Казахстан со счётом 1:0 в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Это победа стала пятой подряд в этом отборочном цикле. После поражения от Бельгии (1:3) россияне поочерёдно обыграли Казахстан (дважды), Сан-Марино, Кипр и Шотландию с общим счётом 17:1.

Всего на счету сборной России 18 голов. Больше забили только выступающие в той же группе бельгийцы, которые сегодня отгрузили четыре безответных гола в ворота сборной Шотландии.

Следующий матч сборная России проведёт 10 октября на стадионе "Лужники" в Москве. Соперником станет сборная Шотландии.