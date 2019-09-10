После победы России на стадионе включили песню "Ты просто космос, Стас" — видео

Сразу по завершении матча Россия — Казахстан диктор стадиона попросил всех обратить внимание на экраны, где транслировался ролик с фотографиями Станислава Черчесова и игроков сборной под песню "Ты просто космос, Стас" группы "Ленинград". Помимо этого внизу экрана появились слова песни, чтобы все могли петь.
ТЫ ПРОСТО КОСМОС, СТАС #РоссияКазахстан pic.twitter.com/wpugcAKLcG— Life | Спорт (@sport_lf) September 9, 2019
Напомним, сборная России победила Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте встречи.