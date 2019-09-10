После победы России на стадионе включили песню "Ты просто космос, Стас" — видео

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На стадионе в Калининграде, где наша команда проводила матч отборочного турнира Евро-2020, главного тренера ждал сюрприз.

Сразу по завершении матча Россия — Казахстан диктор стадиона попросил всех обратить внимание на экраны, где транслировался ролик с фотографиями Станислава Черчесова и игроков сборной под песню "Ты просто космос, Стас" группы "Ленинград". Помимо этого внизу экрана появились слова песни, чтобы все могли петь.

Напомним, сборная России победила Казахстан благодаря голу Марио Фернандеса на 89-й минуте встречи.

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