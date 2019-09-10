Черчесов подвёл итоги нервного матча России против Казахстана

Главный тренер сборной России по футболу принял участие в послематчевой пресс-конференции, на которой подвёл итоги встречи с Казахстаном.

— То, что победили, — нужно забыть, завтра — посмотреть, что было, а потом уже проанализировать, — начал Черчесов. — То, что хотели, мы сделали, команда была расставлена правильно, играли хорошо, но не хватало завершающего паса. Недооценки соперника не было. У него тем более новый тренер, его работа видна.

Также он рассказал о Калининграде, где играла команда.

— Калининградских болельщиков мы оценим на пять с плюсом по четырёхбалльной системе. Нам нравится город, нас тепло встречают тут всегда. Ведут себя фанаты корректно, но многого хотят. Единственное, мы ничего не видим, кроме стадиона и гостиницы. После Шотландии нам было ближе лететь в Калининград, так что выбор был сделан на этот город, — заключил Черчесов.

Напомним, матч завершился победой России благодаря голу Марио Фернандеса.